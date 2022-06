Salceda presenta a súa programación cultural para o verán

A programación, que se estenderá dende o venres 1 ata o luns 18, está deseñada pensando en que todas as persoas poidan participar e gozar delas. Así, haberá actividades para todos os públicos, xa sexan infantil ou adulto, así como para a nosa mocidade.

Na presentación o Concelleiro de Cultura, Alex Rodríguez resaltou a aposta que o Concello de Salceda leva feito na cultura dende o inicio da pandemia, non deixando de programar e apostando por manter as grandes citas culturais adaptadas á normativa. Quixo facer fincapé tamén no retorno de grandes citas, e da volta das asociacións á programación como no XXIX Festival de Bandas de Música en colaboración coa Banda Cultural de Salceda, no Vaia Cristo, coorganizado pola ACDE Treze Catorze ou na volta das actuacións dos grupos de Playbacks de Soutelo e de Parderrubias.

Voltan tamén as verbenas, que contarán con tres días nos que as protagonistas serán o Grupo América, a Orquestra Solara e o Combo Dominicano, que porá o broche de ouro ás Festas do Cristo o luns 18 de xullo, sen esquecernos da actuación da artista galega SÉS, sen dúbida o prato forte da programación, e pertencente ao programa Musigal da Deputación de Pontevedra.

Por outra banda o Concelleiro destacou os actos que serven para homenaxear a diferentes persoas e colectivos de Salceda, como o estourazo ou o Acto Cívico dos/das Salcedenses Distinguidos/as, que se celebran o sábado e domingo das Festas do Cristo, e que estarán precedidos polo tradicional desfile da Agrupación Gaiteira de Salceda polas rúas da Esfarrapada, a partir das 20.00 no sábado do Cristo.

O Concelleiro de Cultura destacou que: “Dende a Concellería de Cultura voltamos a ter unhas festas coa normalidade previa á COVID19, na que recuperamos os grandes eventos e na que as asociacións do noso concello voltan ser protagonistas. Para iso é imprescindible a colaboración de toda a veciñanza, do voluntariado e dos técnicos e empregados municipais, para que as actividades sexan todo un éxito.”

PROGRAMACIÓN VERÁN CULTURAL 22

Venres 1

30 Festival Bandas Infantís e Xuvenís. CEP Altamira Escola de Música de Barro. Escola de Música de Xinzo. Escola de Música de Salceda de Caselas.



Sabado 2

30 XXIX Festival de Bandas de Música de Salceda. CEP Altamira Banda de Música de Salvaterra de Miño Banda de Música de Alcalá de Guadaira (Sevilla) Banda de Música Cultural de Salceda de Caselas



Martes 5

30 Cine na Rúa. Live is Life. Praza do Concello

Mércores 6

30 Animar-T. De cando un paxariño me espertaba todas as mañás no confinamento. Praza do Concello.

Xoves 7

30 Concerto Banda Bacana. Praza do Concello

Venres 8

30 Concerto Jinetes del Trópico. Praza do Concello

Sábado 9

00 Día da Infancia. Inchables de auga, Pista Americana, xogos… Parque da Gándara

XVIII Rallye Sur do Condado. Consultar programación

Luns 11

30 Concerto Grupo Pedracarballa. Praza do Concello

Martes 12

30 Grupo de Baile do Centro Cultural do Borralliño, Soutelo. Parque Raíña Aragonta

Mércores 13

30 Grupo de Baile Xunco de Parderrubias. Praza do Concello

Xoves 14

30 Actuación do Grupo América.

Venres 15

46 VI Festival Vaia Cristo. (Coorganiza ACDE Treze Catorze). CS O Matadoiro Donicelas The Soul Jacket Balkumbia Dj Enxebre



FESTAS DO CRISTO DAS ANGURIAS

Sábado 16 de xullo

00 Desfile da Agrupación Gaiteira de Salceda polas rúas da Esfarrapada.

00 XIII Estourazo de inicio das Festas do Cristo dende o balcón da Casa da Cultura.

00 Verbena coa Orquestra Solara

Domingo 17 de Xullo

30 XI Acto Cívico Salcedenses Distinguidas/os

00 Misa solemne cantada polo Coro Polifónica de Entenza.

00 Concerto da Banda Cultural de Salceda.

00 Actuación de SES.

Luns 18 de xullo

30 Verbena con El Combo Dominicano.

OUTRAS ACTIVIDADES