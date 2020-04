Greenpeace conclúe a súa expedición máis ambiciosa cunha demanda: “Urxe a protección dos océanos”

Tras case un ano cruzando o planeta de polo a polo, a organización pide a Nacións Unidas un Tratado Global que consiga protexer, polo menos, un 30% dos océanos nesta década

O cambio climático, a sobrepesca, a contaminacióń por plásticos, a minería e as prospeccións en busca de petróleo e recursos xenéticos son actualmente as principais ameazas dos oceános, sen os que a vida non sería posible.

Esa é a principal conclusión á que chegou Greenpeace tras percorrer, ao longo dun ano, puntos tan significativos como o Ártico, a Cidade Perdida da Atlántida, o Mar dos Sargazos, o Arrecife do Amazonas, Monte Vema ou a Antártida. A expedición “De polo a polo”, a máis ambiciosa da historia da organización, contou co apoio de caras coñecidas como as actrices Marion Cotillard, Shailene Woodley ou Hellen Mirren e conseguiu evidenciar a necesidade dun Tratado Global dos Océanos que garanta a protección de, polo menos, o 30% dos mesmos para 2030.

“A ameaza do coronavirus é vital neste momento, pero non se poderá dilatar moito máis o enfrontar outras graves ameazas como a emerxencia climática ou a situación dos océanos”, declarou Pilar Marcos, bióloga mariña e responsable da campaña de Biodiversidade en Greenpeace España.

Algúns datos: • O informe de Nacións Unidas sobre biodiversidade ( IPBES) 2019 sinalaba que o 66% dos océanos atópase deteriorado e só o 3% de toda a superficie oceánica do mundo está protexida. • A vida mariña que albergan os océanos é o motor da bomba biolóxica do océano: captura o carbono na superficie e almacénao a gran profundidade. Sen este servizo esencial, a atmosfera contería un 50% máis de dióxido de carbono e a temperatura do planeta volveríao inhabitable. • Un 59,9% das poboacións de peixes analizadas están explotadas ata o seu rendemento máximo sostible. En máis da metade dos mares, o 55% da súa superficie, desenvólvense actividades pesqueiras. • A alta mar forma un vasto patrimonio mundial que cobre a 61% da área do océano e o 73% do seu volume. Engloba, ademais, o 43% da superficie da Terra e o 70% do espazo vital no planeta, incluíndo terra e mar.

Científicos de 16 universidades publicaban, leste mesmo mes na revista Nature, un esperanzador dato: “O desafío de reconstruír a vida mariña é factible se se toman medidas rápidas para evitar chegar a un punto de inflexión no que o colapso sexa irreversible. Medidas que deben incluír: protección das especies, pesca responsable, restauración de hábitats, preservación de áreas mariñas, redución da polución e mitigación do cambio climático”. A ciencia é unánime ao denunciar o dano dos océanos e a necesidade de santuarios mariños libres de actividade humana.

Neste sentido, este mes de abril estaba prevista clausúraa da reunión internacional na ONU para a aprobación dun Tratado Global dos Océanos, que xa conta co apoio do Goberno español, pero a crise do coronavirus atrasou sine die este cume, do mesmo xeito que outras relevantes citas ambientais como a COP 26, prevista en novembro en Escocia, ou a Convención para a Diversidade Biolóxica, que ía acoller China no mes de outubro (non foi aínda oficialmente cancelada, pero xa se suspenderon as reunións intermedias).

“2020 ía ser un ano crave pero, a pesar destes atrasos, hai que continuar empuxando os mecanismos políticos para a protección do planeta. Os nosos mares necesitan figuras de protección reais porque non poden soportar xa a enorme presión á que os sometemos”, engadiu Marcos.

Para mostra un botón. A expedición “De polo a polo” concluíu o seu periplo na Antártida, onde Greenpeace comprobou a redución de numerosas colonias de pingüíns debido ao aumento das temperaturas. Para coñecer mellor a situación da Antártida, as principais plataformas de streaming ofrecerán desde hoxe o documental “ Sanctuary”, dirixido por Álvaro Longoria, que recolle a expedición ao continente dos irmáns Javier e Carlos Bardem, xunto a Greenpeace, para denunciar a súa deterioración. En palabras de Javier Bardem: “Oxalá que este documental sirva para sumar o noso granito de area. Vivimos xa unha emerxencia climática e é urxente actuar. Enfrontámonos ao reto final”.

Para todas las personas que quieran compartir la experiencia de navegar con Greenpeace, la organización cierra hoy la expedición “De polo a polo” con este vídeo interactivo, en el que se muestra la vida a bordo del Esperanza, el barco con el que ha cruzado el planeta estos meses y uno de los más emblemáticos de la organización.