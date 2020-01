Gondomar aposta pola reciclaxe e inaugura un segundo centro de compostaxe comunitaria

Veciños e veciñas achegáronse esta mañá ata o Parque dás Ánimas para depositar os seus residuos no novo composteiro colectivo, o segundo que se instala na localidade.

O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, xunto ao concelleiro de Medio do goberno, Brais Misa, asistiron este xoves á posta en marcha do segundo centro de compostaxe comunitarios da localidade, situado no Parque dás Ánimas, onde algúns veciños esperaban xa para depositar os seus residuos orgánicos e estrealo nese mesmo momento.

O rexedor lembrou a importancia de medidas deste tipo que forman parte de “a nosa clara aposta por políticas e iniciativas encamiñadas a defender o medioambiente e converter Gondomar nunha localidade sustentable e claramente posicionada na loita contra o cambio climático”.

Así, enmarcado dentro do Plan Revitaliza promovido pola Deputación Provincial, ponse en marcha este segundo composteiro comunitario no que hoxe se contou coa presenza de “ mestres e mestras” para resolver as dúbidas daqueles que se achegaron ata a zona.

Recoñecen que existe un claro interese por parte da poboación e que, nestes últimos anos, a concienciación sobre este tipo de reciclaxe é cada vez maior porque son moitas as vantaxes que ofrece este tipo de composteiros comunitarios. No caso de Gondomar a eles súmase a campaña de repartición composteiros individuais realizada entre os veciños e veciñas da localidade.

O novo centro de compostaxe colectiva súmase ao que xa está a funcionar nas proximidades do supermercado Froiz, no que desde a súa posta en marcha xestionáronse xa máis de 31 toneladas de residuos orgánicos e restos vexetais, producindo un total de 31 lotes de compost, repartido entre os veciños e veciñas da localidade.