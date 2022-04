Gondar retoma o pulso festivo coa XIII Festa dá Xuventude e a celebración de Santo Tomé

Gondar recupera esta fin de semana o pulso festivo coa décimo terceira edición da Festa dá Xuventude e a tradicional celebración de Santo Tomé. O recinto da festa, no atrio da capela de Santo Tome de Gondar, estará cuberto cunha carpa e a entrada será libre.

Tras dous anos de parón pola pandemia, a comisión de festas de Gondar propón, en colaboración co Concello de Sanxenxo, un potente cartel musical que dará comezo o venres a partir das 23 horas coas actuacións en directo de Dani Romero, Paco Vulkano, Víctor Rivas, Juanjo García, Dumore e Ench. O obxectivo do goberno é potenciar e apoiar citas festivas como estas que contribúan a dinamizar a actividade as 52 fins de semana do ano. Durante a velada, sortearanse en redes sociais 4 vales de tres copas consumir durante a Festa dá Xuventude e dúas tickets aventura no París Dakart de Sanxenxo. O agasallo máis curioso e novo será un porco.

O sábado 30 de abril, coincidindo coa véspera de Santo Tome, celebrarase o XI Trofeo Festas Santo Tome de Gondar que enfrontará a solteiros e solteiras contra con casados e casadas no campo de O Revel. Ás 22.30 dará comezo a verbena a cargo da orquestra Fania Branco Show e o Trío Azar. Durante o transcurso da verbena, sortearanse unha estancia de 7 días e 6 noites no Gran Hotel Liber & Spa de Noja (Cantabria) para dúas persoas, un cordeiro, e un premio sorpresa.

O domingo 1 de maio, a festividade de Santo Tomé dará comezo cunha tirada de bombas e pasacalles co grupo de gaitas Vos Cruceiros de Vilalonga e a Fanfarria de Furruxa. Ás 13 horas, celebrarase a misa cantada polo coro parroquial en honra ao patrón e, a continuación, realizarase a tradicional procesión. Tras a celebración litúrxica, haberá sesión vermú con música e pulpeiro.