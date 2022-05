Galicia terá este verán 112 praias con bandeira azul, tres das cales conseguen o galardón por primeira vez

A Comunidade consolida a súa posición a nivel nacional, cun total de 166 distintivos azuis concedidos entre praias, portos, centros e sendeiros

Un total de 112 praias galegas pertencentes a 34 municipios terán este verán unha bandeira azul, distintivo co que cada ano a Asociación de educación ambiental e do consumidor (Adeac) recoñece a areais de todo o mundo en base a criterios de sustentabilidade e de servizos.

Entre os areais galegos que se estrean están o de Banda do Río, en Bueu; e Santa Baia, no termo municipal de Vigo

De todas as praias galardoadas nesta última edición cómpre subliñar que tres lucirán a bandeira por primeira vez: Porto Suevos, no concello de Arteixo; Banda do Río, en Bueu; e Santa Baia, en Vigo. Ademais, a de Fontela Valea, en Barreiros, volve sumarse á listaxe de areais galegos con esta distinción, despois de que o ano pasado non a recibira.

Galicia concentra unha de cada cinco das bandeiras concedidas en 2022 en todo o país, con 112 areais recoñecidos que se estenden ao longo de 42,7 km. Deste xeito, consolida a súa posición entre as comunidades españolas que reciben cada ano un maior número de distintivos azuis para as súas praias, xunto á Comunidade Valenciana e Andalucía.

Ademais, 11 portos deportivos galegos tamén lucirán unha bandeira azul este verán; 14 instalacións dedicadas á educación ambiental e á atención aos visitantes terán a consideración de centros azuis; e 29 rutas converteranse en sendeiros azuis.

Este balance, cun total de 166 distintivos concedidos a Galicia entre praias, instalacións portuarias, centros e sendeiros, supón un aumento de 11 respecto aos datos do ano pasado, cando a cifra de areais galegos con bandeira azul foi de 111 —1 menos que en 2022—. De igual xeito, a Comunidade tamén suma un novo centro azul, ao incorporarse por primeira vez o centro de visitantes do Faro de Cabo Vilán, en Camariñas, e engade 9 sendeiros azuis á vintena do pasado ano, mentres que o número de portos que lucirá este emblema se mantén sen cambios respecto a 2021.

Así mesmo e por primeira vez, Adeac concedeu en España 9 mencións especiais a municipios con bandeira azul que teñen demostrado un esforzo notable por avanzar nalgunha destas tres áreas: educación ambiental, socorrismo e praias inclusivas. Precisamente, cómpre subliñar que unha destas mencións recaeu no concello lucense de Burela, en recoñecemento ao labor que desenvolve no eido da educación ambiental.

Municipios con máis galardóns e datos por provincias

Nesta edición de bandeiras azuis, Sanxenxo volve repetir como o municipio de toda España con máis areais galardoados, un total de 17, a mesma cifra que o ano pasado. En todo caso, cómpre subliñar que este concello suma ademais outras tres distincións para os seus portos deportivos e terá de novo un centro azul. En Pontevedra destacan tamén Vigo, que suma 11 areais —1 máis que en 2021 grazas á incorporación de Santa Baia—; Baiona, con 6 praias e 1 porto galardoados; Cangas, 5 praias e 1 porto; Marín, 5 praias e 2 centros azuis; e Bueu, tamén con 5 areais e 2 centros azuis.

Así mesmo, no caso da provincia coruñesa o municipio de Arteixo volve ser o que concentra máis bandeiras azuis, un total de 8; seguido da cidade da Coruña —5 areais e 1 porto— e de Oleiros —que este ano terá 5 praias con bandeira e 2 centros azuis—.

Por último, Foz volve ser o concello lucense con máis areais galardoados, un total de 5; mentres que Barreiros, con 3, recupera a bandeira azul para o de Fontela Valea; e Burela consigue o recoñecemento de Adeac para 3 das súas praias e 2 centros azuis.

Criterios de excelencia

Os criterios esixidos para a obtención de bandeiras azuis en praias e portos deportivos están relacionados coa calidade das augas —que ten que ser excelente—; a seguridade e a accesibilidade; a dotación de servizos; así como a xestión ambiental e a sustentabilidade destes espazos. Pola súa parte, os centros azuis deben fomentar a educación ambiental no litoral, o coñecemento da contorna e as alternativas de ocio.

Un ano máis, España é o país que concentra o maior número de bandeiras azuis de todo o mundo. En concreto, recibirá 729 galardóns, dos cales 621 ondearán en praias de distintos puntos do país, 103 irán a parar a portos deportivos e 5 a embarcacións turísticas. Así mesmo, tamén contará con 79 centros azuis.

Neste sentido, a Xunta felicita a todos os municipios galardoados polo esforzo realizado para presentar as mellores e máis completas candidaturas e lograr un recoñecemento consolidado xa a nivel internacional como símbolo da calidade e excelencia das praias, portos, sendeiros e centros da natureza que hai en Galicia.

Por último e con relación aos sendeiros azuis, cómpre precisar que este ano Adeac decidiu convocar estes distintivos como un programa independente. O acto de entrega deste galardón aos 86 roteiros galardoados en España —29 deles en Galicia, que volve ser a Comunidade con máis sendeiros azuis— realizarase o 26 de maio en Madrid.