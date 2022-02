O Auditorio de Goián acolleu o pasado venres 18 de febreiro a Gala de presentación do proxecto Meniños Cantores 2 no Baixo Miño

Ponte…nas ondas!, o IES Antón Alonso Ríos, de Tomiño e o CPI Suárez Marquier, do Rosal, en colaboración cos concellos de Tomiño e do Rosal organizaron o acto, ao que asistíu a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, institución que apoiou a publicación do libro USB de Meniños Cantores 2.

O alumnado participante de ambos centros foi o encargado de conducir a gala-presentación que contou coas actuacións de Andrea Pousa e de Lucía Pérez, ambas madriñas do proxecto. Ademais proxectáronse imaxes da gravación do primeiro Meniños Cantores, ante un numeroso e entusiasta público.

No acto interviron a xa citada presidenta do Consello da Cultura Galega, e o presidente de Ponte…nas ondas!, Santiago Veloso, xunto coas alcaldesas Ánxela Fernández (O Rosal) e Sandra González. Os profesores Luis Lechuga do IES Antón Alonso Ríos e Xosé Manuel Méndez explicaron o traballo desenvolvido polo alumnado no proxecto.