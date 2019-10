Éxito de participación na III edición de Barbeiros Solidarios a favor da Asociación de Persoas con Discapacidade Vontade

Tamén este ano houbo inchables e xogos tradicionais para os máis cativos, e música en directo coa Argonat Band e Laura Ocampo que, de maneira desinteresada, colaboraron con Vontade amenizando as primeiras horas do evento. Outro dos pasatempos para as persas que se achegaban á Praza do Seixo foi un photocall realizado polas persoas usuarias do centro, onde as persoas asistentes puideron sacarse fotos do antes e despois de pasar polas mans dos profesionais da perruquería.

A edición deste ano foi todo un éxito, segundo a organización. Recadáronse 2.508€ procedentes dos cortes de pelo e tamén de donativos, polo que se chegou a superar en 600€ a contía recadada na edición anterior. Dende Vontade queren agradecer a colaboración desinteresada de todas as empresas e comercios que axudaron coas súas aportacións como comida e bebida (Hotel Nova Colina, Disgobe, Tomipan Flor y nata, Woody Pool, Taperia Os Casqueiros), son, inchables e xogos (Festa A Esgalla), temas de impresión (RM Dixital), préstamos de carpas, produtos para as e os profesionais de barbería e perruquería (Mediavita), prantas para a decoración do evento (Casaita), ademais do concello de Tomiño por toda a súa colaboración prestada para que este evento se puidera levar a cabo.