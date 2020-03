Estudantes de enxeñaría da Universidade de Vigo clasifícanse para participar na final do maior desafío de robótica educativa do país

Á competición que se celebrará no Museo da Evolución Humana de Burgos o vindeiro 6 de xuño, acudirán cun robot ao que bautizaron como AdaLove, en honra á matemática Ada Lovelace

Un equipo de cinco alumnos e unha alumna da Universidade de Vigo, integrantes da rama de estudantes do IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, acaba de clasificarse para participar na final do maior desafío de robótica educativa do país, a categoría superior do ASTI Challenge 2020, unha cita na que participaron máis de 120 equipos procedentes de toda España. A final estaba prevista para o pasado sábado 28 de marzo no Museo da Evolución Humana de Burgos, pero, debido á situación excepcional causada polo brote e expansión do Covid-19, decidiu posporse ata o vindeiro 6 de xuño.

“Chegar á final desta competición supón para nós unha grande oportunidade para dar a coñecer a rama de estudantes do IEEE e demostrar que o traballo en equipo e o interese en aprender cousas novas son un dos factores máis importantes na enxeñaría”, explican os integrantes do equipo GCode Robotics, integrado por catro estudantes da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación –Elena Rodríguez, Mateo González, Miguel Salvatierra e Fernando Flores- e dous da Escola de Enxeñería Industrial –Ánxel Fragueiro e Diego Castillo-.