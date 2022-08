Dous ouros con acento galego na última xornada do Mundial de Canadá

O mundial sprint 2022 será lembrado ao longo da historia por ser a competición con máis medallas españolas. A pista de Halifax convértese a partir deste intre en talismán para o piragüismo español

O estado de forma co que chegou Carlos Arévalo a esta competición, levoulle a gañar outra medalla de ouro no K1 200 metros.

O padeeiro de betanzos, que no día de onte proclamábase campión mundial no K4 500 metros, gañou a súa primeira coroa de campión do mundo individual, tras dominar a final cun rexistro de 36´´43 superando ao sueco Petter Menning e ao húngaron Kolos Csizmadia, segundo e terceiro.

A última final de medallas con presenza galega deste mundial, sería a de C4 500 metros na que participaban, Adrián Sieiro, Pablo Graña, Manuel Fontán e o balear Joan Moreno.

A embarcación española dominou a proba de principio a fin despois de impoñer un forte ritmo na saída. Coa vantaxe adquirida no inicio da proba, os catro españois sufriron ata o final para impoñerse de forma contundente aos seus rivais.

Os españois completaron os 500 metros no lago de Halifax cun tempo de 1:39.42 e deixáronlle a prata aos polacos (1:39.91) e o bronce aos ucraínos (1:40.52).

Ademais, os irmáns Noel e Diego Domínguez do Breogán, lograron un cuarto posto na final de C2 1000 metros, mentres que o asturiano do Kaiak Tudense Pedro Vázquez terminaba en oitava posición no K2 1000 metros.

Por último, o canoista do E.P. Ciudad de Pontevedra Pablo Crespo finalizou cuarto na final B de C1 1000 metros.