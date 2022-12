Descubre “A marabillosa historia do viño en Galicia” co xornalista Luis Congil

O xornalista Luis Congil presenta e asina o seu libro “A marabillosa historia do viño en Galicia” cunha conferencia o próximo xoves no Corte Inglés.

Os viños galegos teñen éxito hoxe en todo o mundo, e son unha das referencias de excelencia e calidade dos produtos do alto segmento da alimentación española a nivel internacional. Pero… Cal é o segredo deste éxito? Estenderase ao longo do tempo ou hai ameazas para esta expansión? “A marabillosa historia do viño en Galicia”, do xornalista Luis Congil, analiza a sorprendente traxectoria dos viños galegos ao longo de 2.000 anos, as claves do seu éxito dende a Idade Media e a poderosa cultura do viño que os levou ata o seu glorioso presente.

“A marabillosa historia do viño en Galicia” é tamén o título da conferencia de presentación deste traballo, que pronunciará o vindeiro xoves, 15 de decembro, no Restaurante de El Corte Inglés de Vigo, na 7ª planta, ás 19:00 horas. horas para analizar esta historia de éxito da cultura e da economía galega nun mundo globalizado.

Sir Francis Bacon, o rei inglés Xacobo I Estuardo, o conde de Monterrei e a adega máis antiga de América, así como o creador de xéneros de novelas de espías, Graham Greene, estarán presentes na conferencia como ávidos consumidores de viño, galegos que eran, pero tamén como protagonistas da variables xeoestratéxicas que condicionaron o mercado vitivinícola internacional nos seus respectivos tempos.

Ao remate da conferencia, o autor asinará exemplares desta obra, que xa se converteu nun manual de referencia dentro da cultura do viño en España.

A historia de Europa a través do viño galego

“Cierto que salió muy bueno el vino de Gondomar, y tiene ahora gran fama por acá”, escribía nunha carta en 1614 John Digby, I duque de Bristol e embaixador británico sobre a boa percepción dos viños das Rías Baixas na corte do rei inglés Xacobe I. Esta e moitas outras novidades sobre o pasado global dos viños galegos -unha por cada denominación de orixe galega- conforman o percorrido do libro pola historia de Europa de mans do viño galego.

O da afección da realeza británica polos viños galegos é un dos aspectos máis chamativos da gran fama e difusión que acadaron os caldos de Galicia na súa primeira idade de ouro, pero non é o único. O libro tamén aborda, en gran formato e con máis de 200 ilustracións a cor, temas inéditos como a conexión romana dos viños de Valdeorras, ou como o primeiro Ano Santo Compostelán, en 1428, promocionou os caldos galegos por toda Europa grazas aos fretes de peregrinos nas adegas dos barcos.

O libro aborda a desmitificación das antigas teorías sobre a chegada do viño a Galicia, á luz das modernas análises xenéticas, así como da procedencia das castes galegas máis coñecidas, coma o albariño. Revela como os descubrimentos máis recentes amosan a presencia temperá do albariño no Vigo romano do século I.

Tamén desvela como a adega máis antiga de América, Casa Madero, de Coahuila, México, un emporio con plantacións en varios países, obtivo a licencia baixo a administración do conde de Monterrei, Virrei da Nova España nado na súa fortaleza da comarca do Támega, e moitos e sorprendentes outros aspectos da viticultura galega.

A importancia dos viños das Rías Baixas

Un dos exemplos máis significativos da penetración dos viños galegos en Europa é a que protagonizaron a Casa Real británica e o I conde de Gondomar, Diego Sarmiento de Acuña, no que o libro cualifica como unha verdadeira “diplomacia do viño”.

Segundo documentos que custodia a Biblioteca Nacional Española, que xa foran estudiados en 1974 polo diplomático Luis Tobío e que agora reproduce “A marabillosa historia do viño en Galicia”, a corte do rei inglés Xacobe I tiña aos viños do actual territorio das Rías Baixas entre os seus favoritos, grazas as frecuentes remesas que transportaba o embaixador español, o conde de Gondomar.

En varias ocasións, Diego Sarmiento de acuña fretou flotas enteiras cargadas de viño das súas posesións no Val Miñor e doutras zonas da actual provincia de Pontevedra (Salvaterra e Soutomaior) ademais de con viños do Ribeiro, e recoñeceu na súa correspondencia que usaba os seus salvocondutos diplomáticos para introducir en Inglaterra “ata 30 toneis ao ano”.

Cos caldos galegos, o conde de Gondomar articulou unha verdadeira “diplomacia do viño”, destinada a incrementar a súa influencia sobre o monarca inglés e frear o poder de sir Thomas Raleigh (introdutor, pola súa banda, da pataca e do tabaco de América). E gañou a batalla: o outrora favorito da raíña Isabel I rematou executado.

Pero non foi o único persoeiro histórico en desfrutar dos viños que Gondomar regalaba profusamente na corte británica (os máis finos, posiblemente tostados do Ribeiro) “en cubetas de prata dourada” -segundo escribe o propio Diego Sarmiento de Acuña nunha misiva-. O Chanceller Maior do Reino, man dereita de Xacobe I e pai do método científico moderno, sir Francis Bacon, tamén foi obxecto dos regalos do conde de Gondomar en xeito de viño galego, e de feito, mantivo con el unha grande amizade.

Francis Bacon correspondeulle a esa amizade forxada a base de viño galego regalándolle un exemplar do Atlas de Saxton de 1579, a primeira representación moderna de Inglaterra, unha verdadeira xoia cartográfica. É moi probable que estes viños, especialmente os tostados, foran consumidos polo rei e por Francis Bacon a culleradas, excentricidade que se estendera pola corte inglesa nesa época.

Esta e moitas outras historias sorprendentes sobre a historia galega, narrada a través dos seus viños, son o obxecto de “A marabillosa historia do viño en Galicia”, un libro en gran formato a toda cor, con máis de 200 ilustracións e reproducións de documentos e fotografías inéditas.