De Combarro e Vigo rumbo a Baiona co Trofeo CdeC do Monte Real

As rías de Pontevedra e Vigo e a baía de Baiona serán escenario, o vindeiro sábado, do Trofeo CdeC, co que o Monte Real Club de Yates inaugura o seu calendario de regatas para barcos ORC.

Tras poñer en xogo a liga de Inverno para os monotipos J80 durante os primeiros meses do ano, a chegada da primavera supón a apertura dos trofeos a máis clases de embarcacións.

Volven as grandes regatas a Baiona e fano, nesta primeira convocatoria, despregándose polas rías galegas máis austrais, as de Pontevedra e Vigo, con dúas regatas costeiras diferentes. Unha, a máis temperá, partirá ás doce do mediodía de Combarro, cunha previsión de percorrido dunhas 22 millas náuticas. A outra, con saída desde as inmediacións do porto de Vigo, dará inicio ás dúas da tarde, e implicará un trazado dunhas 15 millas aproximadamente.

E aínda que os percorridos serán diferentes no seu inicio, foron deseñados para que as últimas millas, entrando xa cara á baía de Baiona, onde estará colocada a chegada, póidanos facer xuntos gran parte da frota, compartindo puntos de paso obrigados como a baliza de La Negra ou Carallones, sendo esta a última antes do final.

A día de hoxe, a lista de rexistrados supera xa a vintena e desde a organización, o director deportivo do Monte Real, Roy Alonso, confía en contar con medio centenar de embarcacións. Entre os participantes xa confirmados estarán algúns dos vencedores da edición anterior, que tratarán de revalidar triunfo. En 2022 levaron os loureiros o Magical de Julio Rodríguez (Clase ORC 1-2-3), o Deep Blue 2.1 de Vicente Cid (Clase ORC 4-5-6), o Salaño 2 de Jacobo Veciño e Brenda Maure (Clase A2), o Maracaná de Carlos García (Clase ORC Combarro) e o Alboroto patroneado por Javier Aguado (Clase J80).

O Real Club Náutico de Vigo e o Monte Real Club de Yates serán, case con toda seguridade, os clubs cunha maior presenza de embarcacións en liña de saída, pero xa hai confirmadas tripulacións doutros moitos clubs. Na auga competindo estarán La Burla Negra de Castrelo de Miño, o Esquío do Liceo Marítimo de Bouzas, o Ronáuticas Mariñas do Club Náutico San Telmo (Tui), o Narval do Club Náutico Vilagarcía, ou o Cinco Islas Albariño do Club Náutico de Beluso (Bueu), o Petrilla Cáctus Dixital do Club Náutico de Portonovo ou o Orlando do Ro Yacht Club (Combarro), entre outros.