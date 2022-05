Cunha gala e entrega dos premios ás obras gañadoras clausurouse en Redondela a X edición do Festival FicAndaina

O pasado domingo, clausurouse en Redondela, a décima edición do Festival FicAndaina, cunha gala onde se fixo entrega dos premios ás obras gañadoras.

Durante un total de 6 xornadas, o Festival proxectou un total de 15 sesións de cinema, onde se puido gozar de diferentes exhibicións das seccións novel, documental e oficial, ademais da película Valentina, recente gañadora do Premio Goya 2022 á mellor película de animación.

A edición deste ano arrincaba o día 22 na localidade de Moaña, con pases nos seus centros educativos e unha sesión no salón de plenos do concello. O día 27 trasladábase a Redondela, onde durante toda a semana pasaron polo Auditorio dá Xunqueira preto de 1400 espectadores.

Este ano, con importantes novidades no seu formato, o Festival incorporou novas seccións, como a documental ou os sentidos do cinema, onde nos fixeron poñer na pel dunha persoa cega e unha persoa xorda, para entender as súas dificultades á hora de poder gozar do cinema.

O Festival dedica ao mundo educativo, gran parte do seu formato, no que escolares de diferentes centros de Redondela, Vigo, Nigrán e Soutomaior puideron gozar este ano das diferentes seccións cinematográficas, ademais de charlas de sensibilización sobre o mundo da Diversidade Funcional a cargo de Miguel Rebouras, un mozo que a raiz dun accidente doméstico, refixo a súa vida a través do deporte adaptado.

Na sección Os Sentidos do Cinema, Óscar Proietti, membro da ONCE, foi o encargado de sensibilizar aos asistentes, acerca dos avances en materia de accesibilidade, así como nas necesidades que aínda faltan por cubrir para conseguir unha plena inclusión das persoas cegas.

En canto á parte cinematográfica, o certame recibiu este ano máis de 200 películas entre as que se seleccionaron as obras finalistas.

A Sección Documental, contou con catro traballos seleccionados, que se proxectaron na tarde do sábado e onde resultou gañadora a película “Mi vida después del fuego” de Beatriz Caz e María José Rochina.

Na sección Novel, que recolle traballos realizados por centros educativos ou de atención a persoas con Diversidade Funcional, foron seleccionadas 5 películas, entre as que resultou gañadora “Por ESO” unha obra producida pola Federación Olívica de ANPAS e a Fundación Igualarche.

Na sección oficial, seleccionáronse un total de 8 obras que se distribúen en dous bloques e que foron proxectadas en diferentes pases ao longo do Festival. Esta sección conta con Premio do xurado ao mellor curto, premio ao mellor intérprete e premio do público á mellor película, podendo votar de maneira electrónica en cada pase.

O xurado elixiu nesta ocasión, como mellor curta de ficción a película “Sorda” producida en Murcia e dirixida por Nuria Muñiz- Ortín e Eva Liberdade García. Unha película que relata os medos dunha muller xorda a que o seu fillo poida nacer tamén xordo. Eva Liberdade foi a encargada de recoller o trofeo e agradecer no seu discurso a oportunidade de ser elixida nun festival destas características.

Pola súa banda, o público elixiu entre todos os votos emitidos, a Película “Orquesta Los Bengalas” de David Valero, como mellor curtametraxe entre as 8 finalistas. Esta cinta relata as dificultades dunha orquestra formada por amigos, cando nun deles empeza a aparecer o alzheimer.

Este ano estreábase tamén o premio á mellor interpretación, que nesta ocasión recaeu no actor Catalán, Alexandre Jordá polo seu papel en “El Bosc da Quimera”. O propio actor foi quen recolleu o galardón na propia Gala, tras asistir ao festival.

Nesta ocasión a organización fixo entrega dun premio de honra ao actor Redondelano Miguel Borines, pola súa longa traxectoria no sector audiovisual e das artes escénicas. Borines á súa vez recoñeceu o labor de Asociacións como Andaina, que grazas ao seu traballo, fan mellorar as condicións sociais e persoais das persoas con diversidade funcional e das súas familias.

A Gala estivo presentada pola actriz e presentadora Cristina Maró e ao longo da fin de semana o festival estivo ambientado pola música en directo do grupo Breocans folk