A “Challenge Rías Baixas” reúne no Porriño a 200 participantes na súa sexta edición

A sexta edición da “Challenge Rías Baixas” reunirá a próxima fin de semana a 200 ciclistas para disputar as súas tres etapas.

A proba, organizada polo club ciclista “Master da Louriña”, presentouse na praza Arquitecto Antonio Palacios, nun acto no que participaron o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, o concelleiro de Deportes, Abel Estévez, e os seus homólogos de Ponteareas e Mos, Miguel Bouzó e José Ares. Á presentación tamén asistiu o presidente do club organizador, Juan José Álvarez Cerdeira, o presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, o director deportivo da Federación, Jacobo Ucha e Rafael Pérez, de LASAL, empresa patrocinadora do evento.

Juan José Álvarez, presidente do club apuntou que a carreira será “un espectáculo asegurado” e adiantou algunhas novidades desta edición entre as que destaca a “volta dos xuvenís, que unha vez aliviadas as restricións poden competir. Ademais inclúese a categoría feminina e as tres etapas disputaranse con chip”. Álvarez reivindicou que hai dous anos o gañador da Challenge fora Jaime Romero “quen pouco despois fichou como profesional no Caja Rural”.

O concelleiro de Deportes de Ponteareas salientou que “a proba non é só deporte, é moito máis” e destacou que é “un reto organizativo para eles, pero tamén unha seguridade de afluencia e visualización da contorna para os nosos concellos”.

Pola súa banda, o edil mosense apuntou que se trata dunha proba “máis que consolidada” que é “froito dun traballo meticuloso, polo que ten que sair ben si ou si”. Ares destacou que no seu municipio a carreira terá saída en meta nun emblemático lugar, o Pazo de Mos.

O concelleiro de Deportes do Porriño, Abel Estévez agradeceu enormemente “o traballo do Máster da Louriña”, un club “que demostra que cando as cousas se fan con mimo e detalle son un éxito asegurado e por iso o o selo Máster da Louriña é selo de excelencia”. Estévez reiterou o apoio do Concello ao club, mostra do cal é o primeiro convenio que vén de asinarse entre ambas entidades.

Tamén falou o presidente da Federación que insistiu en que se trata dun “evento importantísimo a todos os niveis” e que, ademais, falar do “Porriño, Ponteareas e Mos é falar de ciclismo, un triángulo que asegura unha festa neste deporte”.

Rafael Pérez, amosou o seu “orgullo de poder como patrocinado devolver a este deporte que leva o nome do Porriño máis aló das nosas fronteiras todas esas alegrías que nos da” e enfatizou que “sen os soñadores de banda ancha como Juan, sería moi difícil que proxectos desta magnitude chegaran a bo porto”.

Rematou o acto de presentación o alcalde, Alejandro Lorenzo, que animou a todo o mundo a “vir coñecer e disfrutar deste evento que é ademais unha oportunidade excelente de coñecer a nosa riqueza paisaxística e cultural”. O rexedor quixo felicitar ao club organizador “o seu inmenso traballo a favor do ciclismo e do deporte porriñés” e reiterou o “apoio incondicional do Concello”.