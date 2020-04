COUSAS DE #5 As pontes, testemuñas extraordinarias das relaccións entre pobos

A nosa portada. A Ponte Internacional sobre o Miño é unha testemuña artística extraordinaria pero tamén un exemplo das relacións históricas entre Tui e Valença. Séculos de comunicación entre veciños superando obstáculos políticos e naturais.

Ante un curso de auga que nos impide o paso, construímos pontes para atraversarlo. Construír pontes foi desde a antigüidade unha forma de unir espazos buscando a conexión entre lugares que estaban separados por correntes que dificultaban o tránsito, axudando á conexión entre estes espazos e facilitando a confluencia de pobos e culturas

Durante séculos, algúns ríos serviron como elemento de separación entre territorios veciños, de tal forma que chegaron a xurdir culturas disintas a ambos os dous lados dos ríos. A historia máis recente cóntanos que a auga dos ríos serviu como muralla ou fronteira que separaba e illaba a unhas persoas doutras. Na actualidade, as pontes fixéronse tan habituais e cotiáns onde se necesitan que se converteron en elementos que pasan desapercibidos, volvéndose case invisibles ás nosas miradas.

Cruzar algún das pontes que nos unen co noso veciños portugueses, camiñando, en calquera vehículo ou circulando baixo él, é algo que realizamos de forma rutineira alí onde os hai e á que non lle prestamos atención. Hoxe levar adiante esta costume é algo totalmente imposible. As pontes convertéronse así, tamén en protagonistas e a eles reservámoslles unha parte importante no noso próximo número trimestral, o número 5 , onde tamén atoparás artigos e reportaxes do puño de Suso Vila, Judit Bernárdez, Rosana Calvo ou Manu Sobrino, entre outras firmas habituais de COUSAS DE.

María Vinyals, a primeira camelia “con nome de muller” no xardín do castelo de Soutomaior De Nigran a Tui en autocaravana e pola costa Terras Gauda celebra o 30 aniversario da súa primeira colleita afianzada na diferenciación dos seus viños Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño María Vinyals, Unha escritora e feminista nacida no castelo de Soutomaior A píllara das dunas, unha especie vulnerable no esteiro do Miño O arquivador do Corrixidor: Unha peza única do século XVII no Museo Casa de Navegación de Baiona A Ponte internacional de Tui: 134 anos unindo a fronteira Río Landres, a senda de Salceda que olla cara América Da Man: Unha asociación que vota máis que unha man en Senegal Medio século da clase Optimist en Galicia Confiamos en que a partir da próxima semana podamos informar con detalle dos puntos onde poder conseguir COUSAS DE en formato papel. # XuntosOConseguiremos

