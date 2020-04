Clínica Baviera doa 300.000 unidades de material hospitalario ás autoridades sanitarias

Ante a situación de alerta sanitaria xerada polo virus COVID-19, a compañía oftalmolóxica Clínica Baviera doou 300.000 unidades de material de protección hospitalaria á sanidade pública española.

O envío proveniente de Shanghái, e composto por preto de 500 caixas, está formado por 270.000 máscaras cirúrxicas desechables, 10.000 traxes protectores, 10.000 pares de luvas estériles e 10.000 lentes de protección.

Ademais destes recursos, Clínica Baviera tamén doou ao Ministerio de Sanidade 2.000 máscaras FFP2 de alta protección e 1.000 unidades de xel desinfectante en envases de 800 ml. que tiña dispoñibles e cedeu os tres respiradores dos que dispoñía en para ser utilizados no tratamento dos enfermos de Covid-19 ingresados nas Unidades de Coidados Intensivos (UCI) de diferentes hospitais.

Outras medidas preventivas

Por outra banda, co obxectivo de minimizar o risco de posibles contagios, o pasado 13 de marzo Clínica Baviera pechou temporalmente todas as súas clínicas deixando só activos servizos mínimos. Ademais, activou un consultorio online dispoñible na súa web e nos seus perfís de Facebook, Twitter e Instagram para que as persoas que teñan algunha molestia que non necesite asistencia presencial, poidan recibir asesoramento oftalmolóxico.