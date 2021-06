Concerto homenaxe da Orquesta Vigo 430 a Xela Arias

Coincidindo co primero día do mes de xullo, a Orquestra Vigo 430 realiza un concerto homenaxeando a Xela Arias, no que a escritora Ledicia Costas recitará poemas da autora entre as obras a interpretar polo Ensemble Vigo 430, e que conta coa colaboración do Concello de Vigo.

Nesta ocasión contarán coa presenza da violinista de renome internacional Ioana-Cristina Goicea, que interpretará a Sonata para violín e piano de E. Grieg e será violín I no Quitento para piano de R. Schumman.

O concerto celebrarase no Auditorio Municipal do Concello, o xoves 1 de xullo ás 20:00 h. É necesario reservar, puidendo realizar a mesma a través do formulario na páxina web “www.vigo430.com“ ou enviando un correo-e a reservas@vigo430.com