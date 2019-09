Comeza a vendimia no Castelo de Soutomaior

A Deputación de Pontevedra dá o pistoletazo de saída á vendimia nas catro hectáreas de viñedo do Castelo de Soutomaior.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, anunciou hoxe o inicio da vendima nas catro hectáreas de viñedo do Castelo de Soutomaior. Silva indicou que a previsión é que nesta vendima, “na que están a traballar unha ducia de persoas”, se colleiten arredor de 15.000 quilos de uva. Amais, a presidenta tamén animou ás persoas a que “cando visiten o castelo se pasen polos viñedos, porque ver a recollida da uva é algo marabilloso. No castelo de Soutomaior é coma un soño”.

Tal e como sinalou Carmela Silva, a Deputación de Pontevedra adxudicou este ano, de novo polo sistema de poxa pública, a colleita da uva do viñedo do Castelo de Soutomaior á adega Quinta das Eiras. A oferta presentada pola empresa foi de 1,15 euros (incluído IVE) por quilo de uva albariña e de 0,95 euros (tamén incluído IVE) para os outros tipos de uva.

O Castelo de Soutomaior, fortaleza da Idade Media que hoxe en día é patrimonio público, foi adquirido pola institución provincial no ano 1982 e os seus viñedos, que ocupan catro das 33 hectáreas de extensión do Castelo, datan do ano 1984.