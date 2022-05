Club Patinaxe Artística Gondomar consegue o ouro en todas as categorías que compite

Gondomar albergou esta fin de semana o Campionato Provincial Libre de Categoria Nacional de cadete a Senior conseguindo podio en todas as categorías que participou

As patinadoras e patinadores do CPAG fixéronse cos pódiums das seguintes categorías: Oro Cadete masculino Joel Ribeiro, en Cadete feminino ouro para Xiana Fernández, prata Marta Goyanes e bronce para Ainhoa Vidal .Tamén ouro en Xuvenil Noa Álvarez , ouro en Junior Masculino Manuel Estévez e en feminino Sofía Fernández e ouro tamén en Senior Feminino con Andrea López.

Unha fin de semana chea de vitorias para o Club de Patinaxe Artística de Gondomar encabezado polo seu adestrador David Figueroa, en compañía do resto do corpo técnico; María Nombela como preparadora física e coach do club, e o seu coreógrafo Javier Martínez. Todos eles acompañaron aos seus deportistas levándoos todo o máis alto dos pódiums.