Clausura do proxecto “No camiño do vento”, el poemario de Sesé Mateo

O sábado 7 de marzo o Auditorio do Multiusos da Xunqueira en Redondela acolle a clausura do proxecto de Sesé Mateo A familia Mateo e o Concello organizan este evento

Onte presentouse no Concello de Redondela os actos de clausura do proxecto ‘No Camiño do Vento’ Joshua Mateo, fillo de Sesé Mateo e Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, daban a coñecer tanto o final deste proxecto como o nacemento do que será o ‘Premio de Xornalismo Sesé Mateo’ co que se recoñecerán as boas prácticas xornalísticas en materia de violencia de xénero.

O Auditorio Multiusos dá Xunqueira de Redondela, localidade na que residía Sesé Mateo, acollerá os actos de clausura organizados pola familia e polo Concello, cuxa alcaldesa -a socialista Digna Rivas- conducirá o primeiro dos eventos, ás 12:00 da mañá, durante o que se anunciará a creación do Premio Sesé Mateo ás boas prácticas no xornalismo sobre violencia de xénero e anunciarase a creación do protocolo de actuacións ante asasinatos machistas con orfos e orfas que se está realizando a partir deste proxecto.

Joshua Mateo lembraba a súa propia experiencia ao sinalar que o tratamento informativo que se dera ao asasinato da súa nai, estivera “cheo de morbo e de datos innecesarios. Queremos valorar o bo xornalismo coa creación deste premio que, sen o Concello de Redondela houbera sido imposible facelo”, sinalou.

A clausura do proxecto ‘No Camiño do Vento’ é, para Joshua Mateo “un xeito de pasar páxina, –afirmaba– de cambiar de capítulo na miña vida”. Joshua reafirmabase na súa intención de “seguir loitando pola igualdade, contra a violencia machista e polos dereitos dos orfos e orfas” pero “dende outra perspectiva” non dende a visión do asasinato da súa nai, senón como “unha noita na que debemos estar todos e todas comprometidos. Seguirei loitando contra a violencia de xénero pero dende unha perspectiva global e no dende a miña visión persoal de ter que contar a miña historia unha e outra vez”.

Participarán neste evento o fillo de Sesé Joshua Mateo e Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres e responsable da Secretaría Técnica do Fondo de Bolsas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, entidade á que se destinaron todos os beneficios xerados pola venda do libro.

Joshua destacou a presenza no acto do sábado de Belén Puñal, que presentará o seu libro ‘A prostitución no espello dos medios’, unha muller, dixo, “importante para nós porque foi a encargada de analizar todas as notas de prensa sobre o noso caso” e que explicou perfectamente “que vivimos nunha sociedade moi violenta e nun contexto no que parece que a muller é a culpable por que non fixo nada por saír do maltrato”.

‘No Camiño do Vento’ véndese ao prezo de dez euros e a recadación “axudará a nenas e nenos orfos pola violencia machista a través do Fondo Becas Soledad Cazorla, de Fundación Mujeres.

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destacou que o traballo realizado por Joshua Mateo e o destino que decidiu darlle á recadación do libro “define a Joshua como persoa” e asegurou que ese traballo “é o que pode cambiar o mundo”. “Sabendo o que viviu, a súa dura experiencia persoal, o primeiro que se lle ocurre é que a recadación deste libro vaia para outros e outras rapaces que, no caso dunha traxedia deste calibre, teñan apoio para superala. Iso o di todo sobre quen é Joshua, o seu xeito de vivir e a súa maneira de pensar”.

18:30 | A xornalista Ana Belén Puñal Rama, autora da análise sobre o tratamento que fixeron os medios do asasinato de Sesé Mateo recollido no mesmo libro de poemas, `presentará o seu libro sobre A prostitución no espello dos medios: unha análise de ABC e O País entre 1977 e 2012 no que advirte que “as mulleres que exercen a prostitución están triplemente discriminadas: como mulleres, polo estigma que leva consigo o traballo social ou por, en moitos casos, ser doutro país, ter outros trazos étnicos ou habitar nas marxes desa gran nacionalidade compartida que é a pobreza”. O libro fala, tamén do reflexo que ofrecen os medios desta situación, de como “nos focos mediáticos, que lle dan visibilidade sobre todo a quen ten poder”, cando estas mulleres aparecen fano rodeadas de estereotipos, frivolizaciones e simplificacións”.