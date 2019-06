Chega a Porriño a Exposición “Ilustrando” dos humoristas gráficos Davila e Gogue

A exposición “Ilustrando” que se exhibe na praza Arquitecto Antonio Palacios dende onte á tarde, recolle unha selección de viñetas publicadas en “Faro de Vigo” por dous dos mellores humoristas gráficos de Galicia: Luis Davila e Gogue

Trece cubos con paneis de vinilo reúnen unha ampla mostra de estes dous mestres que nos axudan cada mañana a dixerir coas súas viñetas en “Faro de Vigo”, a crua realidade. “Coa súa particular visión en clave de humor, a través de personaxes totalmente recoñecibles para os lectores como “Dora a desbrozadora”, de Davila o “Floreano” de Gogue que encarnan a retranca galega en estado puro”, manifestou a alcaldesa de Porriño durante a inauguración formal da mostra celebrada este mediodía.

Trátase dunha mostra itinerante que chega a Porriño dende Vilagarcía e que previamente tamén estivo en Vigo e máis en Pontevedra e despois seguirá o seu percorrido por outras vilas da provincia co apoio da Deputación”, manifestou a deputada Digna Rivas en representación do organismo provincial que colabora co xornal “Faro de Vigo” nesta iniciativa.

Ademáis da alcaldesa de Porriño e da deputada provincial asistiron ó acto de inauguración da mostra, Lourdes Moure, concelleira de Educación de Porriño; Pedro Dias, xerente de “Faro de Vigo”, Luis Gónzalez Míguez, director comercial do rotativo e Gabino Porto, delegado do xornal na bisbarra, así como representantes de Banco Sabadell e Coren, firmas que tamén copatrocinan. A exposición manteráse en Porriño dúas semanas.