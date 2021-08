Cegasal regresa a Vigo coa mostra fotográfica que dá visibilidade ao traballo das persoas con discapacidade

Tras o parón obrigatorio provocado pola pandemia, a exposición fotográfica coa que Cegasal (Asociación de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro) quere dar visibilidade ao día a día dun grupo de persoas con discapacidade volve a Vigo, onde permanecerá 15 días nas dependencias da Autoridade Portuaria.

A mostra, composta por 24 imaxes concibidas como reportaxe documental, regresa á cidade olívica tras percorrer boa parte da xeografía galega (Lugo, Santiago, a propia cidade de Vigo no Círculo de Empresarios e A Coruña). Baixo o título de ” Cegasal, unha asociación de persoas para as persoas”, a exposición é froito do traballo do fotógrafo galego Diego Silva, quen ao longo de dous anos e medio desprazouse a once dos centros especiais de emprego que forman parte da asociación para captar co seu cámara a actividade diaria dun grupo de traballadores con discapacidade.

Trátase dunha nova iniciativa de Cegasal para poñer en valor o traballo que realizan estas empresas de iniciativa social, destacando ao mesmo tempo as capacidades dos traballadores que conforman os seus persoais. Para poñer nome e apelido aos protagonistas das instantáneas, o presidente de Cegasal, José Antonio Vázquez Freire, explicou aos asistentes á inauguración a historia persoal que se esconde detrás dalgunhas das fotos que compoñen a mostra: “Estes traballadores son un exemplo claro de que é posible promover unha cultura empresarial inclusiva, que entenda a diversidade como un activo xerador de valor social e económico”, subliñou.

Así mesmo, Vázquez Freire encomiou a sensibilidade do presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, por dar cabida á exposición e polo seu apoio desde o primeiro momento: “Agradezo ao presidente a súa colaboración neste tema porque debo dicir que non todos os representantes das administracións teñen esta mesma sensibilidade coas persoas con discapacidade”. Neste sentido, criticou a institucións como a Autoridade Portuaria da Coruña, “que non entenderon a importancia de dar visibilidade a esas persoas que sempre o tiveron máis difícil na vida, por exemplo, no seu acceso ao mercado laboral”. Vázquez Freire sinalou respecto diso que os índices de paro entre as persoas con discapacidade son absolutamente alarmantes, “polo que calquera iniciativa que axude a poñer en valor o seu traballo e o dos centros especiais de emprego é vital”.

Pola súa banda, o presidente da Autoridade Portuaria destacou o obxectivo da exposición de visibilizar a discapacidade dunha maneira seria e realista: “Cando falamos de persoas con capacidades diferentes una das cousas máis importantes que se pode facer é axudar á súa inserción laboral e o traballo que fai Cegasal neste sentido é fundamental para moitas persoas en Galicia”. Nesta liña destacou o seu apoio á asociación e sinalou que para o porto de Vigo é “toda unha honra” poder albergar a exposición fotográfica durante as próximas semanas.