Catro medallas, tres ouros e un bronce, para a “Paratriarmada” nos Mundiais de Lausanne

A participación da Paratriarmada puxo o punto e final ás competicións dos Campionatos do Mundo de Tríatlon que comezaron o venres coas probas juniors e sub 23. E de igual maneira que sucedeu na primeira xornada, os deportistas da Federación Española de Tríatlon despediron o Mundial sumando novas medallas á expedición española, tres ouros e un bronce.

Os tres ouros foron para Héctor Catalá (e o seu guía Gustavo Rodríguez) e SUSANA-RODRIGUEZ (e o seu guía Paula Godino) na clase PTVI, e para Daniel Molina na clase PTS3, sendo a medalla de bronce para Alejandro Palomero na clase PTS4.

Pero non só foron destacables os resultados dos catro medallistas, senón que toda a delegación realizou un gran papel, con dous cuartos postos para o medallista olímpico Jairo Ruíz na clase PTS5 e para Kini Carrasco en PTS3. Tamén en cuarto lugar chegou o canario Lionel Morais, aínda que posteriomente foi descualificado por non cumprir unha sanción marcada polos oficiais da proba e da que non foi consciente durante a competición.

Ademais, Eva Moral terminou en quinta posición, mellorando o seu resultado o ano pasado na Final de Gold Coast, de igual Maneira que José Luis García (e o seu guía Ángel Salamanca) que se clasificaron tamén quintos na clase PTVI onde Héctor e Gustavo lograron o ouro. Por último, a triatleta vasca Rakel Mateos foi sexta na clase PTS2, defendendo esa praza ata os últimos metros.