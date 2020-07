Carlos Núñez ofrecerá un concerto o 15 de agosto no miradoiro de Monteferro en Nigrán

O espectáculo forma parte da xira ‘Lugares Máxicos’ e será cun aforo moi reducido. As entradas están xa á venda a través de Ataquilla

O Concello de Nigrán ofrece na súa programación especial de agosto ‘Nigrán, equilibrio natural’ o concerto estelar de Carlos Núñez o sábado 15 no miradoiro de Monteferro dentro da súa xira ‘Lugares Máxicos’ e como parte do circuíto Cultura no Camiño. Será un evento cun aforo moi reducido por mor das circunstancias sanitarias e polo propio espírito destes concertos nos que o músico galego busca unha especial sinerxia entre o público e a natureza facéndoo coincidir no momento do solpor, xa que arrancará ás 20:30horas. As entradas están á venda a través de Ataquilla cun custe de 20 euros.

“Monteferro é un deses paraísos onde as veces veño a tocar, pero na intimidade, só para min e para a natureza. Porque ten un dos solpores mais impresionantes do mundo. A diferencia cos de lugares como Bahía, Rio de Janeiro, ou California é que, mentres que alí a xente aplaude como se o sol e a terra ofrecesen un show, nós cecais sentímos ese intre como unha cerimonia. Según os nosos arqueólogos, os antigos habitantes de Monteferro e dos castros da costa de Galicia xa sabían moito de todas estas cousas…. Por iso, neste concerto cumplirei o soño de compartir esas experiencias cos meus amigos músicos e co noso querido público. Seremos unha gran familia!”, sinala o propio Carlos Núñez, quen ten tocado dentro desta xira ‘Lugares Máxicos’ en espazos tan singulares como o Mosteiro de Oseira, o Dolmen de Dombate ou a Catedral de Mondoñedo.

Co obxectivo de respectar ao máximo á singularidade deste espazo natural e de facelo coa mínima intervención, só se reservarán cadeiras para persoas con problemas de mobilidade, xa que o obxectivo é gozar da música sentados no propio chan, nun ambiente íntimo e en comunión coa contorna.

Medidas de seguridade

O Concerto seguirá rigorosamente todas as medidas de seguridade Covid-19, con distanciamento entre asistentes non conviventes, direccións de entrada e saída diferentes, uso obrigatorios de máscaras… Recomendando a organización encarecidamente chegar ao concerto con antelación suficiente para evitar calquera aglomeración, polo que o recinto estará aberto desde unha hora antes.