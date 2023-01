Baiona reafirma o seu rexeitamento aos parques eólicos na Serra da Groba

A praza do Concello de Baiona acolleu onte ás 12:00 horas unha concentración para reafirmar o seu rexeitamento ao parque eólico Torona proxectado na Serra da Groba.

No acto participaron tanto o Alcalde de Baiona, Carlos Gómez Prado, como outros membros do equipo de goberno local baionés.

A mobilización convocada polo Concello de Baiona tamén contou co respaldo do Alcalde de Nigrán, Juan González Pérez, a Alcaldesa de Tomiño, Sandrá González Álvarez, a Alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís. Tamén foi secundada pola plataforma SOS Groba, polo Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) así como distintas comunidades de montes e augas do municipio baionés, ademais de por a cidadanía en xeral.

O Alcalde de Baiona, Carlos Gómez Prado, manifesta a súa desconformidade a este plan eólico, que conta co aval da Xunta, e o rexeita denunciado o “impacto irreparable que causaría a instalación dos aeroxeradores, unha ameaza sen precedentes que tería un enorme impacto na nosa contorna de gran valor natural, patrimonial e cultural”.

Así mesmo, o rexedor baionés ha sinalado tamén que “o Concello de Baiona presentou alegacións a través dos preceptivos informes sectoriais contra o parque eólico Torona e que se fará todo o que estea nas nosas mans para tombar este proxecto”.