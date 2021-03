Baiona quenta motores para o Campionato de España de Optimist coa Regata Cenor

O Monte Real Club de Yates acolle a próxima fin de semana unha clasificatoria autonómica previa ao nacional da clase que se celebrará en Semana Santa

A vila mariñeira de Baiona quenta motores para o Campionato de España de Optimist que acollerá en Semana Santa coa celebración, esta fin de semana, da Regata Cenor, unha clasificatoria autonómica da clase previa ao nacional. Será unha competición na que regatearán máis de 100 nenos e nenas de entre 9 e 15 anos chegados de ata 11 clubs de distintos puntos de Galicia.

O Real Club Náutico de Vigo, con 26 nenos, será o club cunha maior representación na auga, seguido do Real Club Náutico da Coruña con 22 regatistas competindo e o Club Marítimo de Canido con 18. Tamén se disputarán esta clasificatoria deportistas de Sanxenxo, Rodeira, Aguete, Panxón, Ribeira, Oza e Ferrol. Polo Monte Real Club de Yates, organizador da competición, participarán 6 regatistas, entre os que destaca Pablo Marquina, o deportista do Monte Real que mellores resultados ostenta ata o momento na clasificación galega.

Máis de 100 novos regatistas de 11 clubs de distintos puntos de Galicia disputaranse ata seis probas en dúas xornadas regateras en Baiona

No programa deportivo do evento está prevista a celebración de seis probas, cun máximo de tres por xornada, sendo necesario que se complete unha única manga para que a clasificatoria póidase dar por válida. A competición dará comezo o sábado a partir de únaa e media da tarde, unha vez finalicen os trámites da oficina de regatas e a reunión de adestradores e xefes de equipo; e o domingo, a partir das dez, disputaranse as últimas mangas.

Os pequenos navegarán en frota, puntuarán en tempo real, terán a posibilidade de descartar a súa peor marca a partir da cuarta proba e os seus resultados sumaranse á clasificación da clase Optimist autonómica, do que sairán os 20 elixidos para representar a Galicia no Campionato de España que se celebra en Baiona en Semana Santa.

Co obxectivo de cumprir con todos os protocolos COVID19 e aplicar o máximo control e prevención de contagios durante a competición, non haberá máis actos sociais que a entrega de trofeos aos gañadores, que se celebrará o domingo ás seis da tarde.

Así mesmo, serán de obrigatorio cumprimento medidas como a toma de temperatura previa ao acceso ao Monte Real, o lavado exhaustivo de mans, o mantemento dunha distancia interpersoal de metro e medio, a obrigación de levar sempre encima xel hidroalcohólico e de navegar en todo momento con máscara. Ademais, as reunións de adestradores celebraranse ao aire libre e os participantes poderán consultar as clasificacións, imaxes e outros materiais da regata escaneando cos seus teléfonos móbiles códigos QR repartidos por todo o club.

A Clasificatoria de Optimist está organizada polo Monte Real Club de Iates e a Real Federación Galega de Vela e conta co patrocinio do grupo galego de electrodomésticos e tecnoloxía Cenor. A firma, nacida en Santiago de Compostela a principios dos anos 90, traballa na actualidade con máis de 200 tendas en todo o norte de España e mantén unha firme aposta polo deporte, que patrocina co obxectivo de promover na sociedade valores como o traballo e o esforzo.