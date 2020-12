Baiona pon en marcha unha campaña de promoción para atraer ao turismo de proximidade

O Concello de Baiona pon en marcha unha campaña publicitaria para a promoción da vila na televisión autonómica co fin de manter viva a evocación dos aspectos positivos do municipio como destino turístico entre aqueles que xa o coñecen e gozaron aquí das súas vacacións, pero tamén para posicionar Baiona como un posible lugar de interese para aqueles que se decidan a viaxar entre nosa propia comunidade autónoma cando mellore a situación actual derivada da crise sanitaria do Coronavirus.

“Desde o Concello de Baiona somos conscientes da necesidade de reactivación do turismo, do comercio e a hostalería, unha vez contrólese a progresión do virus pode haber un volume relevante de persoas a principais mercados emisores que estean dispostas a viaxar. É sobre esta bolsa de posibles visitantes, o turismo de proximidade, sobre a que se quere incidir, de aí a idea dunha campaña de promoción autonómica, poñendo de relevo as características do municipio como destino tranquilo e con elementos dun alto valor cultural e ambiental que gozar”, sinalou o reponsable de Turismo e alcalde de Baiona, Carlos Gómez.

Para a campaña usarase como soporte o anuncio promocional do Concello de Baiona “Baiona, ou futuro escríbeo ti” presentando hai pouco máis dun mes que reflicte nas súas imaxes as características que converten a vila mariñeira nun destino turístico de primeiro nivel. Cunha versión adaptada ao formato TV, o anuncio de 20 segundos comezouse a emitir o 22 de decembro e proxectarase durante 16 días, ata o próximo 6 de xaneiro, no prime-estafe da televisión autonómica, máis de 1.000” de imaxes de Baiona chegarán de forma directa aos fogares galegos durante as festas do Nadal.

O rexedor detalla que a campaña persegue un triplo obxectivo: “Recuperar a demanda turística tras a crise sanitaria; promocionar o municipio; e incentivar a chegada de viaxeiros da comunidade e en especial daqueles lugares estratéxicos para Baiona, tanto por proximidade como polo potencial emisor de turistas cara á nosa localidade”.

O vídeo fai especial incidencia no recordo xa que nunha situación de incerteza como a actual é “moi posible que os compradores de paquetes turísticos busquen preferentemente espazos coñecidos, seguros, tranquilos máis que experiencias en destinos novos ou exóticas que representan unha incógnita”. Pero tamén quere captar a atención de posibles visitantes que non viñesen nunca pero que buscan estes mesmos valores a un destino turístico.

Finalmente, o alcalde insistiu en que este proxecto “baséase en animar a que a xente veña a Baiona, unha vez a situación derivada da crise do COVID-19 mellore, propoñendo a Baiona como destino. Trátase de convidar a vivir a experiencia de percorrer as súas rúas e contemplar os seus monumentos. De gozar amodo da súa gastronomía, do seu comercio…De descansar nos seus hoteis ou cegarse da súa frondosa natureza. De gozar con tranquilidade da seguridade dun destino único e das súas xentes acolledoras. En definitiva, de presentar a Baiona, como o destino por excelencia.”