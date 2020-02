Baiona celebra os vinte e cinco anos da Arribada, a súa festa máis internacional

O Concello de Baiona, no seu compromiso coa accesibilidade, ofrecerá este ano por segundo ano consecutivo, a representación teatral “Arribada do Descubrimento” interpretada en lingua de signos española.

A escenificación terá lugar o sábado 29 de febreiro ás 20.00 horas e o domingo 1 de marzo ás 18:00 horas na Praia Ribeira de Baiona, onde as persoas xordas poderán disfrutar plenamente desta obra, xa que será interpretada en lingua de signos española.

As persoas xordas interesadas en asistir, contarán cun espazo reservado, polo que deben achegarse á jaima da organización, uns minutos antes do comezo da obra.

Deste xeito, o Concello d Baiona, amosa a súa sensibilidade e afirma o seu compromiso en materia de accesibilidade para o colectivo de persoas xordas, xa que a cultura e o teatro, son un dereito de todas a persoas.

O programa

Venres 28 de febreiro 10.00. Arrinca o mercado medieval. 12.00. Misa solemne. Igrexa de Santa Liberata 13.00 Inauguración da mostra Explorando as costumes da Hispania Medieval. Casa do Rexemento 13.30. Inauguración da móstra Sardiñas, potas, pan de trigo e sal, mercadoría real: A vida dos mercados. Capitanía marítima. 16.00. Xogos infantís: Zona playmobil medieval, ludopuzzless e Jugacirc en Alameda Carabela Pinta. Campamento de adestramento de cabaleiros e photocall medieval nos xardíns do edificio Sancti Espiritus. Cortello medieval con parque de aventuras e atraccións medievais no Parque da Palma. 16-20.00. Bautismo hípico medieval e taller de cepillado, trenzado e coidados do cabalo de pura raza galega. Parque da Palma e praia Concheira.

18.00. Presentación da festa, intervención das autoridades. Salón do Parador de turismo 23.00. Finaliza o Mercado.

Sábado 29 de febreiro 10.00. Arrinca o mercado medieval. 11-14.00. Apertura das animacións en prazas, rúas e paseos. Obradoiros de artesáns, gremios de caneros e ferreiros, alameda dos aprendices, zonas de playmobil e ludopuzzle, photocall, parada de aves cetreras, demostración de pontería, contenda de esgrima histórica, parque de atraccións etc…. 11.05. Apertura das exposicións 11-14.00. Bautismo hípico medieval e demostración de herraxe tradicional con forxa. Parque da Palma 11.30. Visita dos pobos irmáns. Paseo Ribeira.

12.00. Gran Desfile medieval desde a entrada da fortaleza Monte Boi polo Real Mercado con animación da fiesta e gaitas do grupo A seneira de Baiona e Troula Animación. 12-14. Bautismo hípico medieval. Parque da Palma e Praia Concheira. 12.30. Exhibición de esgrima antiga e artes marciais. Parque da Palma 12.45. Chegada do desfile á praza do Rexemento. 13.00. Espectáculo de cetrería. Praia Ribeira 13.15. Tiro con arco. Xardíns da Casa da Navegación. 16.00. Apertura das animaciós en prazas, rúas e paseos. Obradoiros de artesanos, gremios de caneros y herreros, alameda de los aprendices, zonas de playmobil e ludopuzzle, photcall, parada de aves cetreras, demostración de pontería, contienda de esgrima histórica, parque de atracións etc….

16-18.00. Bautismo hípico medieval. Parque da Palma e Playa Concheira. 16.00. Apertura das exposicións16.20. Demostración de tiro con arco. Praia Ribeira 17.00. Combate de esgrima medieval, representación dun xuicio e duelo con espadas. Xardines da Casa da Navegación. 17.15. Os druidas do grupo Malatitsch percorrerán o Casco Vello. Alameda Carabela Pinta. 17.30. Gran Torneo medieval. Praia Ribeira. 16-20.00. Taller de cepillado, trenzado e coidados do cabalo de pura raza galega. Parque da Palma e praia Concheira.18.30. Troula percorrerá as rúas coas súas zancudos. Alameda Carbela Pinta. 20.00. Representación teatral Arribada do Descubrimento. Praia de Ribeira 21.30. Espectáculo de lume a cargo do grupo Malatitsch. Xardíns da Casa da Navegación 23.00. Finaliza o real mercado medieval.

Domingo 1 de marzo 10.00. Arrinca o mercado medieval. 11.00. Apertura das animacións en prazas rúas e paseos. Obradoiros de artesáns, gremios de caneros e ferreiros, alameda dos aprendices, zonas de playmobil e ludopuzzle, photcall, parada de aves cetreras, demostración de pontería, contenda de esgrima histórica, parque de atraccións etc.., 11.05. Apertura das exposicións 11-14. Demostración de herraxe tradicional en forxa. Parque da Palma 12.00. Pasacalles dos Elfos Brancos. Alameda Carabela A Pinta 12.15. Demostración de tiro con arco. Praia de Ribeira 12.30. Combate de esgrima medieval. Parque da Palma 13.00. Troula percorre as rúas coas súas animacións. Alameda Carabela Pinta 13.15. Gran espectáculo de cetrería. Paseo Ribeira. 16.00. Apertura das animacións en prazas rúas e paseos. Obradoiros de artesáns, gremios de caneros e ferreiros, alameda dos aprendices, zonas de playmobil e ludopuzzle, photcall, parada de aves cetreras, demostración de pontería, contenda de esgrima histórica, parque de atraccións etc….