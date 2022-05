Baiona celebra o 821 Aniversario da súa Carta Puebla cunha conferencia na Casa da Navegación

O Concello de Baiona celebra o 821 Aniversario da súa Carta Puebla cunha conferencia en la Casa de la Navegación

O vindeiro sábado 7 de abril é o 821 Aniversario dá fundación de Baiona, da Vila Vella. Para celebralo o Concello organiza unha conferencia na Casa da Navegación ás 19:30 h.

Rosa Villar Quintero, directora da Casa, será a encargada de dar a coñecer os pormenores sobre a Carta Puebla concedida polo Rey Alfonso IX, o día 7 de maio de 1201, atopándose nas illas Cíes, concretamente na Illa de Faro, estando nunha igrexa que alí había dedicada a San Esteban e despois dedicada a frades tercerones chamándose San Esteban de Cíes.

UN POUCO DE HISTORIA

A Carta Puebla pode parecer paradoxal ao ser un documento que en realidade non existe, está perdido. Con todo é fundamental para o coñecemento da Idade Media e a historia de Baiona. Coñécese polas copias feitas na Idade Media, máis tarde foi resumido por Frei Prudencio de Sandoval no S. XVII e finalmente por Ávila e Lacueva no S. XIX. Outorgada por Alfonso IX en 1201 podemos dicir que marca o inicio da Baiona urbana tal e como hoxe coñecémola: co topónimo Baiona, un territorio definido, unha estrutura económica e un marco lexislativo, converténdoa en Villa Real.

Desta forma, Baiona e os seus habitantes son declarados homes libres en todo o reino Galaico-Leonés, gozando as súas xentes duns privilexios, pouco comúns na Idade Media. Ademais, a Carta Puebla informa das bases económicas da Baiona de finais do século XII-inicio do XIII. O comercio marítimo era a principal fonte económica da vila, de aí o interese real polo control deste porto. O rei establece o monopolio de descarga de mercadorías e as taxas que debían de pagar por barco e mercadoría.

Desta forma sabemos que da Europa do Norte, a través do porto da Rochelle, Baiona recibía barchas francesas con manufacturas de luxo como panos finos e de boa calidade, sal -que tamén chegaba de Portugal- e outros obxectos de prestixio, como cerámicas. A presenza destas mercadorías en Baiona sinala a posición deste porto nas redes comerciais marítimas medievais co Norte de Europa a través do porto francés. Outros tipos de barcos que aparecen no documento son a carabela e a pinaza.