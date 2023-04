Baiona capital galega do deporte inclusivo coa celebración do IV Torneo Integra Vila

Baiona é esta fin de semana a capital galega do deporte inclusivo coa celebración do IV Torneo Integra Vila

Nesta edición participan, ademais do equipo local, o Erizana FC, a Fundación Celta Integra, R.C. Deportivo da Coruña, Real Sporting de Xixón, Rácing de Ferrol, CD Lugo e SD Ponferradina.

Este torneo fomenta a integración das persoas con diversidade funcional

“Queremos que Baiona sexa unha vila inclusiva en todos os aspectos, e por suposto o deporte é unha plataforma incrible para Integrar a todas as persoas e colectivos”, asegura o alcalde de Baiona, Carlos Gómez.

Na xornada de hoxe, domingo, organizouse unha viaxe ata as Illas Cíes para os equipos participantes e un foro de traballo no Parador de Baiona, no que diferentes expertos que traballan con persoas con diversidade funcional contaron as súas experiencias, incidindo na mellora na atención e a integración desde diferentes perspectivas.

Encadrado no tradicional Torneo de F8 Vila de Baiona que organiza o Erizana C.F., o torneo Integra converteuse nun evento que vai máis aló do puramente deportivo e que ano tras ano acolle Baiona cunha gran implicación social.