Autocine gratuíto en Baiona con perspectiva de xénero

A Concellería de Igualdade do Concello de Baiona presentou esta mañá no salón de plenos do Concello de Baiona o primeiro “autocine” organizado na vila. A actividade enmárcase dentro da programación “Novembro Lila”, unha programación que trae consigo un mes dedicado a actividades contra a violencia á muller no Concello de Baiona.

A xornada de “autocine” terá lugar o vindeiro sábado, 21 de novembro, ás 19:30 h en Chan dá Lagoa. Trátase dunha iniciativa gratuíta que ofrecerá a película “Una cuestión de género”. A súa proxección terá unha duración de 120 minutos e é recomendada para maiores de 13 anos. O film inspírase na historia real dunha nova Ruth Bader Ginsburg que debe afrontar todo tipo de adversidades e obstáculos na súa loita pola igualdade de dereitos ao longo da súa carreira. Cando acepta un caso tributario pioneiro co seu marido, o avogado Martin Ginsburg, sabe que podería cambiar o curso da súa carreira e a forma en que os tribunais ven a discriminación por xénero.

A xuíza protagonista, Ruth Bader Ginsburg icona da loita pola igualdade entre homes e mulleres faleceu o pasado 18 de setembro. Bader Ginsburg era máis que unha xuíza en Estados Unidos. O seu discreto pero eficaz activismo legal polos dereitos da muller nos setenta, non nas rúas senón nos tribunais, rexurdiu ante a opinión pública con forza durante o último decenio da súa vida por mor dos seus soados disentimentos das opinións do Tribunal. Aos seus 80 anos, Ginsburg converteuse a algo parecido a unha icona pop ou unha estrela do rock, unha inspiración para millóns de mulleres e un modelo de resiliencia ante a adversidade. A súa vida foi recreada, analizada e celebrada en infinidade de libros, contos infantís, películas, documentais e teleseries.

O autocine contará cunha pantalla de 150 metros cadrados, unha das máis grandes instaladas no noroeste peninsular. O acceso de vehículos ao recinto iniciarase ás 18:30 h. O autocine permitirá oír desde o coche a película, xa que será na propia radio do turismo desde onde se sintonizará a frecuencia, que se facilitará á entrada do recinto. Os coches iranse colocando en diferentes posicións segundo a orde de chegada. Unha vez iniciada a sesión, prohíbese o acceso e saída de vehículos do recinto. Os utilitarios deberán permanecer coas luces apagadas durante a proxección

Na sesión de cinema de tarde do próximo sábado 21 de novembro, haberá persoal de acomodo para dar información e facilitar o estacionamento. Terá unha capacidade para 100 vehículos. Trátase dunha actividade que, ademais, incorpora a perspectiva de xénero sen que os veciños e veciñas teñan que saír do seu automóbil.

Para poder divertirse e acceder ao autocine é necesario a inscrición previa no teléfono 986 356077 ou presencialmente no centro Ángel Bedriñana, sito na Rúa Carabela Pinta número 9. Á hora de anotarse na actividade é necesario facilitar: Nome e Apelidos, DNI, matrícula de vehículo e teléfono de contacto. O centro está aberto en horario de 08:00 a 22:00 h de luns a venres de forma ininterrompida.

“É unha actividade totalmente de balde para a cidadanía, quixemos que esta acción sexa popular, que podamos gozar do autocine con perspectiva de xénero e desta acción tan nova na localidade de forma aberta, gratis, accesible. Ademais de ser totalmente segura para a familia xa que estará na súa burbulla dentro do vehículo”, apunta a Concelleira de Igualdade, Yasmina Moreira.

A concelleira agradece especialmente á Comunidade de Montes de Baíña a súa disposición para ceder o espazo de Chan da Lagoa, lugar que acollerá a proxección. Tamén a colaboración de ACEBA, do mercado da Praza de abastos Baiona e a Protección Civil que montará un posto non recinto.

Esta actividade é unha proposta máis dentro da ampla programación “ Novembro Lila” deseñada para dar visibilidade á secuela da violencia machista coincidindo con motivo do 25 N, día internacional contra a violencia machista. Esta programación vai un paso máis aló da estética dunha pancarta que berra “Non á violencia”, quérese entrar na cabeza do público para facelo reflexionar sobre a problemática da violencia machista e a desigualdade entre homes e mulleres, adaptándose ás diferentes idades do público xa que hai actividades variadas para toda a cidadanía.

O Alcalde, Carlos Gómez Prado, sinalou a “Aposta e o compromiso do equipo de goberno do Concello de Baiona pola Igualdade”. Gómez tamén destacou “a innovación deste tipo de actividades e subliñou a gran importancia que teñen na dinamización da economía local”. Así mesmo, agradeceu a colaboración co concello da Comunidade de Montes de Baíña, da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona, do mercado da Praza de abastos de Baiona e de Protección Civil.

Seguro que o potentado empresario estadounidense Richard M. Hollingshead nunca imaxinou que as sesións de autocine que ofreceu por primeira vez na historia (xuño de 1933 en Camden (Nueva Jersey) ían chegar ata Baiona con impulso municipal. E, por suposto, a Hollingshead tampouco se lle pasou pola cabeza que fose gratis… iso si, con inscrición previa.