As obras do centro de semiconductores fotónicos impulsado por Zona Franca de Vigo iniciaranse nun ano

A sede de Zona Franca de Vigo acolleu a primeira reunión de traballo de SPARC, a planta de semiconductores fotónicos cuxas obras está previsto que arrinquen a finais de 2023 e a súa actividade no segundo semestre de 2025.

Ao encontro acudiron Jaime Martorell, Comisionado Especial para o Perte de Microlectrónica e Semiconductores, e Guillermo Gómez, coordinador da Secretaría Xeral de Telecomunicacións. Tanto o CEO de SPARC, Francisco Díaz, como o delegado da Zona Franca de Vigo, David Regades, explicaron aos dous representantes do Goberno as futuras necesidades da planta.

David Regades subliñou que “nace en Vigo un novo sector grazas aos fondos de recuperación europea”, ademais de lembrar que “os países que dominan nesta tecnoloxía son Holanda, Alemaña e Francia”.

Para o alcalde de Vigo, Abel Caballero, que participou nunha visita posterior ás instalacións de Zona Franca en López Moura que albergarán SPARC, “Vigo colócase á cabeza da tecnoloxía de microchips de Europa”.

A posta en marcha de SPARC, o centro de produción e I+D de semiconductores fotónicos, que se presentou por primeira vez en marzo do ano pasado, activouse precisamente por mor do Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica (Perte) dotado con 12.250 millóns de euros para crear un ecosistema español ao redor dos chips. A infraestrutura viguesa encaixaba á perfección no obxectivo deste plan que debía buscar investidores para poñer en marcha o proxecto.

Recentemente constituída o pasado sábado coa participación de socios investidores privados, tanto locais como nacionais e internacionais, así como co apoio de administracións públicas, entre as que se atopan a Zona Franca de Vigo e a Universidade de Vigo, SPARC é unha infraestrutura única en España cunha tecnoloxía punteira que converterá a Vigo nun foco de innovación a nivel europeo atraendo, ademais, recursos humanos moi especializados.

Díaz explicou durante o encontro desta mañá, ao que acudiron tamén investidores e promotores de SPARC, as necesidades da futura planta en canto a equipamento e infraestruturas para tela lista en 2025, así como as sinerxias previstas dentro do ecosistema europeo desta tecnoloxía. “Europa está neste momento por diante de Estados Unidos neste tipo de tecnoloxía que está a experimentar un 30 por cento de crecemento anual”, explicou Francisco Díaz. “Está previsto que ao redor da planta consolídese unha rede de empresas relacionada con esta tecnoloxía, unha agrupación industrial, asociacións empresariais ou centros de investigación”, cita o CEO de SPARC.

Segundo as previsións, en 2025 a planta producirá de maneira operativa a primeira tecnoloxía (arseniuro de galio) e a partir desta mesma data iniciaranse as actividades do Centro de I+D que permitirá facilitar a incorporación da segunda tecnoloxía (fosfuro de indio), consolidando ademais procesos que permitirán a produción de produtos propios na planta.

Tras a reunión de traballo, socios e promotores trasladáronse ao edificio que albergará as futuras instalacións de SPARC, en López Moura (propiedade de Zona Franca) para coñecer a distribución dos espazos e as necesidades do equipo humano, en principio, constituído por 60 persoas. Neste acto tamén participaron o alcalde de Vigo, Abel Caballero, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones; e o reitor da Universidade viguesa, Manuel Reigosa. A posta en marcha de SPARC roldará un investimento de 66 millóns de euros ata 2027.

A planta de semiconductores fotónicos conta, ademais, co apoio de importantes organizacións do sector aeroespacial e automoción así como organismos de investigación nacionais e europeos. SPARC fabricará máis de 1.500 obleas ao ano, o que supón 90.000 chips (cada oblea contén 60 chips) e contará cunha sala limpa de 1.600 metros cadrados para a fabricación dos chips, ademais do centro de I+D.

En canto á tecnoloxía en concreto que empregará a planta, SPARC ten como obxectivo capitalizar o potencial dos semiconductores III-V para adaptarse ao crecente número de mercados e aplicacións que dependen en gran medida da luz, a fotónica e a electrónica de alta velocidade. Os semiconductores III-V son materiais que se poden utilizar para realizar fontes de luz moi compactas e eficientes, o que permitirá que SPARC teña a capacidade para dirixirse a unha gran base de clientes nunha ampla gama de mercados diferentes, incluídas as comunicacións ópticas, as pantallas, a iluminación, a industria aeroespacial, a automoción, a biomedicina, a detección e as tecnoloxías cuánticas, así como as tecnoloxías de alta velocidade ou aplicacións electrónicas de alta potencia. Na actualidade, son 300 as empresas europeas que consomen este tipo de chips e unha vintena delas xa transmitiron o seu interese na nova panta viguesa.