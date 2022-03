As Neves retoma a súa ‘Festa do Requeixo e do Mel’

As Termas de Melgaço foron o lugar elixido para presentar este venres a XXIX edición da Feira do Requeixo e do Mel, que terá lugar nas Neves o 15 e 16 de abril.

O acto coincidiu coa presentación da ‘Festa do Alvarinho e do Fumeiro 2022’, que acollerá a localidade portuguesa unha semana máis tarde: do 22 ao 24 de abril

“A coorperación é esencial”

No acto, ao que acudion os alcaldes de Arbo, Horacio Gil, e A Cañiza, Luis Piña, o anfitrión, o presidente da Cámara Municipal, salientou a estreita amizade entre os concellos do Condado Paradanta e Melgaço e amosouse agradecido de que o alcalde das Neves elixise a súa vila para esta presentación. Manoel Batista Calçada apostou por potenciar o intercambio entre as dúas beiras da fronteira, entre Galicia e Portugal, “no eido cultural, social e económico”, asegurando que esa proximidade e esa cooperación “non son

so potencian as nosas relacións senón que son fundamentais para os nosos territorios”.

“O mellor requeixo do mundo”

Xosé Manuel Rodrígue Méndez, alcalde das Neves, agradeceu “moi de corazón”, o acollemento de Melgaço e do presidente da Cámara Municipal, e subliñou a “gran trascendencia e importancia” da integración dos concellos de A Cañiza, Arbo e As Neves con Melgaço.

O rexedor gabou a calidade dos produtos locais e asegurou que o seu coidado, a súa elaboración e o traballo para melloralo, realizado ao longo de deécadas e especialmente “nos 31 apasados dende que iniciamos a Feira do Requeixo e do Mel”, fixeron posible que As Neves poida asegurar que conta co “mellor requeixo do mundo”.

“Quero e agardo que veñades ás Neves”, rematou o alcalde das Neves, quen dixo estar encantado de consolidar o segundo día da festa, o sábado, que xa é parte da mesma, e invitou a participar e gozar dos eventos programados que, dixo, abranguen dende actividades deportivas, pasando por ‘showcooking’, unha andaina pola ‘ruta’ do requeixo e do mel, ou a posibilidade de coñocer a historia da súa elaboración.

A Feira retoma o seu ‘formato habitual’

Este 2022, logo de dous anos sen celebrarse, As Neves recupera o ‘formato habitual’ da feira e organiza diferentes actos ao longo dos días previos, comezando o vindeiro martes, día 29, co ‘Concurso de Receitas con Requeixo’, no obradoiro do centro EFA A Cancela.

A programación continuará o 6 de abril co ‘Requeixo Miúdo’, actividade educativa con requeixo e mel, no CEIP Marquesa do Pazo da Mercé; o día 9, no Pavillón Municipal disputarase o Campionato de Bádminton, ‘IV TTR As Neves’; o domingo, 10, será a ‘Andaina do Requeixo e do Mel’, con saída en San Xosé de Ribarteme e remate en Cerdeira, e o día 13, chegará o momento do ‘Showcooking’, tamén nas instalacións de EFA A Cancela.

Comezo da Feira

O ‘día forte’ será o ‘venres santo’, día 15, que comezará coa apertura da feira ás 11:00h; Animación musical, con ‘O cego na feira’; seguirá a na Casa do Concello, ás 11:30h.; ás 12:00h. Iñaki Bretal, integrante do Grupo Nove, chef do Restaurante O Eirado da Leña,

galardoado cunha Estrela Michelín, será o encargado do ‘Pregón Gastronómico’e da entrega dos premios do Concurso de Receitas con Requeixo.

Pola tarde, dende as 16:30h. ábrese o momento dos máis pequenos, con ‘A máquina do tempo’, actuación a cargo de Teatro Ghazafelhos; de 17 a 20:00h.seguirán distintas actividades na Casa da Xuventude, ademáis, ese venres e o sábado, día 16, estará aberto un espazo infantil permanente. Xa a última hora, concerto na Praza Maior, a cargo da Guadi Galego, dentro do Programa Musigal da Deputación de Pontevedra.

Sábado 16

Ás 11:00h. apertura da feira; ás 13:00h. a tradicional ‘Vermú musical’ na Praza Maior, coa Coral Santa Mariña, das Neves; ás 18:00h,concerto no mesmo lugar, a cargo de Paraíso Canto e ás 20:00h. Clausura da Feira.