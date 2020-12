As mulleres representan en Galicia só o 25 por cento dos postos nos consellos de administración segundo o informe presentado pola Zona Franca

Despois de que durante case un ano un panel de persoas expertas composto maioritariamente por mulleres pero, tamén, coa presenza de homes, debatesen sobre os condicionantes aos que se enfrontan as mulleres para acceder e desenvolver o seu traballo nos máximos postos de dirección de empresas, isto é nos consellos de administración, e buscando sempre analizar e identificar as necesidades para romper barreiras, a Zona Franca ha presentado o primeiro “Informe Consejeras de Galicia”.

O programa “Consejeras en Galicia” foi unha iniciativa na que se puido investigar, analizar e impulsar os principais factores que promovan a presenza de mulleres nos Consellos de Administración das empresas galegas. Un programa promovido por Elena Espinosa e Teresa Mariño, a quen o delegado agradeceu poñer sobre a mesa a necesidade deste estudo que analizou os órganos de administración de 70.000 empresas domiciliadas en Galicia a data de xaneiro de 2020.

Como primeiro dato revelador, o estudo mostrou que, sobre unha mostra de 69.586 empresas analizadas, a data de xaneiro deste ano hai 10.986 persoas en postos de conselleiros, dos cales, as mulleres representan só o 25,3 por cento, cifra inferior ao 30 por cento que recomenda a CNMV en canto á paridade para o ano 2020. O detalle por provincias posiciona á Coruña e Pontevedra co maior número de mulleres conselleiras, cun 11,6% e 8,9%, respectivamente. Respecto a os sectores empresariais, hoteis, sector de alugueiro de bens inmobiliarios, comercio polo miúdo de combustible son os que máis número de mulleres teñen é os seus órganos de Goberno e, pola contra, a industria de reparación e mantemento naval, só ten un 7%.

Ignorando que se as empresas que queiran ser competitivas non deben desperdiciar o 50% do talento e das habilidades que achega a muller na estrutura e procesos dunha organización empresarial, como primeira conclusión o informe reflicte que a realidade en Galicia lanza unha clara infrarrepresentación da muller nos consellos e que esa representación é máis notable nas posicións de Conselleiro Delegado e Presidente que, ademais, agrávase cando non é por razóns de participación na sociedade ou propiedade. Xa que se do total de postos de Conselleiro, Conselleiro Delegado ou Presidente, soamente 2.700 cadeiras de brazos están ocupados por mulleres (hai 2.759 cargos de conselleiras pero estes cargos están desempeñados por 2.129 mulleres, xa que algunhas delas están en máis dun consello), esta cifra baixa aínda máis no caso de Conselleiros Delegados, é dicir, daqueles nomeados polo propio consello, onde a porcentaxe de mulleres descende a un 18%.

Durante a súa intervención, o delegado David Regades quixo enviar unha mensaxe contundente xa que manifestou que “o noso compromiso en Zona Franca vai máis aló do xesto ou do simbolismo, estamos na acción e queremos transformar unha realidade que se reflicte en todos os estudos que nos din que en Igualdade de Xénero estamos a progresar dunha forma moi lenta xa que, a este ritmo, serán necesarios 60 anos para alcanzar a igualdade de xénero plena”.

O informe que se presentou esta mañá é o resultado de dous traballos, o primeiro foi unha investigación cuantitativa sobre a composición dos consellos de administración das empresas de Galicia e o segundo, unha investigación cualitativa baseada na técnica de Focus Group e co obxectivo principal de identificar as barreiras de acceso aos Consellos.

A autora do informe, Teresa Mariño, abordou as conclusións e concluíu que froito das reflexións dos 46 participantes nos Focus Groups realizados dirixidas en cinco frontes de acción, para diminuír as barreiras de acceso das mulleres aos postos directivos e do Consello é patente a necesidade de formación para directivas e conselleiras, dar visibilidade aos casos de éxito de conselleiras galegas, crear un lobby de mulleres conselleiras galegas, realizar mentoring a executivas e adolescentes e por último, establecer unha Indicador Clave de Desempeño ( KPIs polas súas siglas en inglés) para medir a presenza de mulleres na empresa galega.

A autora do informe, Teresa Mariño, abordou as conclusións e concluíu que froito das reflexións dos 46 participantes nos Focus Groups realizados dirixidas en cinco frontes de acción, para diminuír as barreiras de acceso das mulleres aos postos directivos e do Consello é patente a necesidade de formación para directivas e conselleiras, dar visibilidade aos casos de éxito de conselleiras galegas, crear un lobby de mulleres conselleiras galegas, realizar mentoring a executivas e adolescentes e por último, establecer unha Indicador Clave de Desempeño ( KPIs polas súas siglas en inglés) para medir a presenza de mulleres na empresa galega.

Na súa intervención, Carmela Silva, que agradeceu a Zona Franca e a David Regades o elaborar este traballo que contribúe ao empoderamento da muller, insistiu no feito de que en ningún campo laboral a muller chega aos máximos postos de responsabilidade na proporción que lle corresponde como o 50 por cento da poboación “e, ademais, cuns niveis de estudos e currículos sobresalientes” por iso , continuou “son importantísimos estes traballos que achegan fotografías científicas e rigorosas do que sucede ás mulleres no mundo da economía” A presidenta da Deputación agradeció.

AQUÍ PODES DESCARGAR O INFORME COMPLETO 👇👇

Informe_ProgramaConsejerasGalicia