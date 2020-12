Valença vai compensar aos bombeiros polo traballo voluntario de apoio á comunidade

O Municipio de Valença quere recoñecer e compensar o traballo dos bombeiros voluntarios en prol da comunidade, cun paquete de medidas de incentivo e apoio que están xa en discusión pública.

En breve Valença terá un regulamento que apoia legalmente un conxunto de incentivos aos valencianos que de forma altruísta e voluntaria contribúan para acción dos Bombeiros Voluntarios.

Para o Alcalde, Manuel Rodrigues Lopes “Recoñecer, incentivar e beneficiar quen con sentido altruísta e voluntario dá o seu tempo á comunidade é un deber de todos nós. Os Bombeiros son un piar da nosa comunidade e o seu traballo é esencial e un garante de seguranza para Valença.”

Máis Apoios para os Bombeiros Voluntarios

De entre os dereitos e beneficios sociais que o Municipio pretende conceder aos bombeiros voluntarios destácanse:

a) Seguro de accidentes persoais;

b) Exención das taxas de licenza de construción;

c) Redución do 30% sobre os primeiros 10m³ de auga, saneamento e residuos sólidos;

d) Apoio xurídico e administrativo no exercicio das súas funcións;

e) Apoio xurídico e administrativo ao agregado familiar, en procesos de carácter social, decorrentes da súa morte;

f) Prioridade na asignación de vivenda social promovida polo Concello;

g) Gratuitidade na Piscina Municipal, en réxime libre;

h) Exención do 50% para o cônjuge e descendentes de 1.º grao na utilización da Piscina Municipal;

i) Acceso gratuíto ás iniciativas culturais e deportivas do Municipio;

j) Os descendentes teñen acceso a programas de vacacións educativas;

k) Descendentes ten prioridade na asignación de bolsas de estudo;

l) Exención do pagamento das refeições escolares;

m) Redución do 50% no pagamento do IMI.

Con este regulamento o Municipio de Valença pretende dar corpo legal a un conxunto de beneficios e apoios que incentiven a participación voluntaria dos cidadáns na acción da Asociación Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de Valença.