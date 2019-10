As mochilas vibratorias do Concello de Nigrán protagonizan a iniciativa social ‘O Camiño dos Satélites’ cada fin de semana dos ‘Bicigrinos’

As mochilas estarán a disposición das persoas con diversidade que mañá acudan ao concerto da orquestra Castro Navás no Auditorio e o día 19 no Festival Intercéltico con motivo da feira de As San Lucas de Mondoñedo

As mochilas vibratorias do Concello de Nigrán, únicas en Galicia e prácticamente en España, resultaron unha das tecnoloxías protagonistas da nova edición do ‘Camiño dos Satélites’, proxecto nacido na primavera de 2010 como unha iniciativa social de Funteso para fomentar o uso responsable das mesmas, particularmente para contribuír a facer accesible o Camiño de Santiago. Así o comprobou este mediodía o alcalde de Nigrán, Juan González, quen asistíu á chegada dos ‘biciperegrinos’ participantes (entre os que se atopa o músico Serafín Zubiri) á Praza do Obradoiro.

Entre o 7 e o 10 de outubro o grupo percorreu as 3 etapas galegas do chamado Camiño Francés, desde O Cebreiro a Santiago de Compostela, por medio de bicicletas stándar e eléctricas, tándem, hand bike e algunhas bicicletas adaptadas para persoas con diversidade funcional a cargo estas do proxecto Discamino co que colabora o Concello de Nigrán. As mochilas foron as protagonistas en cada parada final, onde foron empregadas para os concertos e actividades programadas (as mochilas transforman o son en vibracións, polo que fan accesibles os espectáculos ás persoas xordas). “Sorprenderon moitísimo, ninguén as probara e quedaron encantados, Serafín Zubiri trasmitiu a noraboa ao Concello por este investimento, el mesmo explicou que puido recoñecer as súas cancións en poucos segundos”, explica Miriam Aller, responsable de ‘Entre Signos’ e quen coordina os préstamos que realiza o Concello.

O primeiro Camiño dos Satélites realizouse a pé en 2010, participando nel Miguel Induráin, Serafín Zubiri e outras 40 persoas máis. Nesta edición que arrancou o 28 de setembro en Roncesvalles participaron trece grandes deportistas de nivel mundial na derradeira milla de cada unha das etapas: se trata de Ruth Beitia (atletismo), Joana Pastrana (boxeo), Sandra Sánchez (kárate), Teresa Perales e Mireia Belmonte (natación), Patricia García (rugby), Lidia Valentín (halterofilia), María López (hockey hierba), Laia Palau (baloncesto), Carmen Martín (balonmano), Carolina Marín (badminton), Ana Carrasco (motociclismo), Helia González y Vero Boquete (fútbol).

Próximas citas

As mochilas vibratorias estarán a disposición das persoas con diversidade que as soliciten durante o concerto da Orquestra Castro Navás da Fundación Menela mañá ás 12:15 horas no Auditorio Municipal de Nigrán, evento que forma parte do acto final de ‘Xacobeo Autismo. Un camiño de todos’. A seguinte cita será o 19 de outubro no festival intercéltico con motivo da Feira de As San Lucas de Mondoñedo. Este evento na Praza da Catedral será gratuíto e contará, entre outros, co grupo irlandés Lunasa e o bretón Gwendal.