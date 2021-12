As corais tudenses San Telmo, Ponte das Febres e do Centro Sociocomunitario ofrecen mañá o concerto de Nadal no Teatro Municipal

As tres corais tudenses ofrecerán mañá xoves,23 de decembro, ás 21.30 h o Concerto de Nadal no Teatro Municipal de Tui. As protagonistas deste evento musical serán a Coral San Telmo, a Coral Ponte das Febres e a Coral do Centrosociocomunitario, que interpretarán cada unha delas cinco temas. Este evento forma parte da programación “Tui, o Camiño do Nadal”.

O evento contará con protocolo anticovid e para acceder ao patio de butacas será preciso certificado covid de contar coa pauta completa de vacinación, proba diagnóstica negativa, ou de ter superado a enfermidade segundo a nova normativa que entrou en vigor o pasado sábado.

A Coral San Telmo baixo a dirección Celso Diego Martínez será a encargada de abrir o concerto. Comenzarán interpretando “Piensa la mula” de Carmen Martorel, continuando co tema popular venezolano “Mi burrito sabanero”, “Cativiño” de José Luis Reza, “Nadal en Luintra” con arranxos de Celso Diego, e rematarán con “Catro galegos a Belén” José Luis Reza.

Baixo a dirección de Rafael Pérez Dopeso a Coral Ponte das Febres abrirá a súa actuación con “Corre lixeira” de Angel Viro, para interpretar de seguido “Ave María” de Giulio Caccini, o tema popular andaluz “Olé Olé”, “O neno dormía” de Antonio Paz Valverde e pechando co tema popular de Venezuela “Mi burrito sabanero”.

Por último a Coral do Centro Sociocomunitario de Tui, dirixida por David González Sobrino, interpretará en primeiro lugar “La Despedida – Habanera” de José Pagan, para continuar con “Seguindo unha estrela” de Javier Domínguez, xunto aos temas popular “Noche de Paz” e “Despacito no hagáis ruido”. Rematarán coa panxoliña tradicional “O pelo roxiño”.

A entradas para este Concerto de Nadal pódense reservar gratuitamente en www.tui.gal até 10 minutos antes do comezo do concerto.

