Artistas baioneses viaxan a Pornic na celebración do XXV aniversario do irmandamento entre as dúas vilas

Unha delegación baionesa de artistas viaxa ata Pornic con motivo dá “ Exposition d´ artistes de Baiona” enmarcada na celebración do XXV aniversario do irmandamento entre as Vilas promovida pola asociación de Jumelage de Pornic na Maison du Chapître en Pornic do 12 ao 20 xuño de 2022 en colaboración cos Concellos de Baiona e Pornic.

O alcalde de Baiona, Carlos Gómez, reuníuse cos artistas baioneses que compeñen a delegación para coñecer de primeira man vos traballos que formarán parte dá mostra que representará á localidade en Pornic.

A Exposición de artistas de Baiona é unha mostra colectiva de pintura, gravado, escultura e foto- reportaxe na que participan: Pintura, de Caíno Vasconcellos; gravado, de Irene Silva; Escultura, de Víctor Lorenzo; pintura, de Carlos Padín e foto- reportaxe de Nieves Loperena.

Haberá outras actividades complementarias a exposición. Baixo a dirección dá artista Irene Silva “construiremos a instalación “Flash-Arte” coa participación activa dás persoas que se acheguen á exposición. Mediante un breve aceno deixaremos unha pegada indeleble na memoria a través do paradoxo dun acto fugaz.”, sinala a artista local. A fotógrafa local Nives Loperana elaborará un caderno de viaxe achega dá actividade.

“O Obxetivo dá mostra é achegar a obra de artistas de Baiona que desenvolven ou seu traballo non concello. Dende as súas propostas creativas presentan miradas atemporais de Galicia: a paisaxe, a tradición, vos tipos humanos. Non fondo, a universalidade que procura afinidades para esta conversa atlántica”, sinala o alcalde.

Este encontro enmárcase dentro do interese de ambas as as corporacións dás dúas localidades de manter vivo ou irmandamento” finaliza ou rexedor.