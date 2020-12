Armadores de Cerco de Galicia levarán a súa arte de pesca a colexios de toda Galicia para mostrar a súa forma de vida

A Asociación de Armadores de Cerco de Galicia OPP-82 puxo en marcha unha experiencia piloto en dous centros de Primaria da Coruña e Sada e ante a boa acollida ampliará o proxecto a todos os colexios que queiran sumarse a esta iniciativa.

Co obxectivo de poñer en valor o cerco, unha arte de pesca tradicional en Galicia e no norte de España, e mostrar o día a día do traballo dos máis dun centenar de barcos asociados, a Asociación de Armadores de Cerco de Galicia OPP82 puxo en marcha unha iniciativa adaptada a estudantes de Primaria con unidades didácticas con actividades e material audiovisual.

A Asociación de Armadores de Cerco de Galicia OPP82 quere mostrar que non é baladí que aos diferentes métodos de pesca denomíneselles artes. O que empregan os seus máis de 115 barcos asociados, o do cerco, bebe da tradición das costas galegas e de todo o norte de España e agora preséntase aos estudantes de Primaria con unidades didácticas e material audiovisual para que o descubran, valóreno e #atesourar como unha mostra da súa terra e do seu mar.

O proxecto “O cerco, un xeito de vida” comezou o último semestre de 2020 cunha experiencia piloto en dous centros escolares: Emilia Pardo Bazán, da Coruña, e o CEIP Mosteirón, de Sada. Máis de 50 estudantes participaron na campaña e traballaron co material achegado por Acerga, que deu vida a unha sardiña que responde o nome de “ Albertiña” para guiar aos nenos a través das diferentes actividades. Grazas á boa acollida desta iniciativa, que conecta por primeira vez a arte do cerco cos estudantes, a asociación impúxose o obxectivo de levalo ao maior número de centros escolares posible. Para iso, os colexios que queiran sumarse a esta iniciativa só deben contactar con Acerga, que lles achegará o material necesario para desenvolver esta actividade.

Ademais dunha explicación detallada de como funciona esta arte de pesca, o vídeo didáctico que forma parte da campaña axuda aos máis pequenos a distinguir o peixe azul e móstralles a importancia de consumir proteína mariña pola cantidade de Omega3, nutrientes e vitaminas que achega.

Acerga en primeira persoa

Por outra banda, e dentro desa campaña de achegamento á sociedade iniciada cos colexios, Acerga realizou outro vídeo no que o presidente da asociación, José Manuel Saavedra, explica como foron os seus inicios nunha profesión que, no seu caso, forma parte da tradición familiar. O cerco preséntase así como unha elección vital, unha herdanza individual e colectiva que merece a pena coidar polo seu valor económico, social e gastronómico.

O vídeo inclúe tamén unha entrevista cun dos vendedores de Acerga na Lonxa de Vigo, que achega a súa visión da actividade e a súa experiencia como vendedor, relatando como cambiou a profesión nos últimos anos. O cerco é unha actividade económica da que viven numerosas familias que, á súa vez, conforman unha única familia que comparte inquietudes, quefaceres, saberes do pasado e desexos de futuro.

Máis de 38.400 toneladas de peixe e máis de 36 millóns de euros de facturación en 2019

Acerga é a Asociación de Armadores de Cerco de Galicia e foi recoñecida como Organización de Produtores Pesqueiros ( OPP-82) no ano 2018. Na actualidade, conta con 106 buques asociados -nove máis en proceso de integración-, o que representa máis do 70% de embarcacións galegas que utilizan o cerco como arte de pesca.

Entre os principais obxectivos de Acerga atópanse promover accións para mellorar a actividade pesqueira e impulsar foros de divulgación e formación que garantan un enfoque ecosistémico da actividade pesqueira, de forma que o manexo dos recursos mariños sexa sostible e promóvase así a súa conservación.

Nos barcos de Acerga, que teñen base en diferentes portos galegos como Sada, A Coruña, Malpica, Camariñas, Portosín ou Vigo, traballan máis de 1.150 pescadores, que teñen no cerco o seu único medio de vida.

Estes buques viron recoñecida o seu labor durante a pandemia, xa que seguiron saíndo a traballar para garantir o abastecemento dos mercados con especies como sardiña, xurelo, boquerón ou cabala. En 2019, os barcos da asociación, que representa a máis do 70% da frota do cerco galega, descargaron 38.404,90 toneladas de peixe nos portos galegos e facturaron no seu conxunto 36.034.939,96 euros.