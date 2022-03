ARDÁN de Zona Franca constata que a representación das mulleres na empresa diminúe a medida que o tramo salarial é máis elevado

O Servizo de Información Ardán da Zona Franca de Vigo elabora anualmente un informe diagnóstico sobre a igualdade de xénero nas empresas de Galicia e constata, na última edición, que a representación das mulleres diminúe significativamente a medida que o tramo salarial é máis elevado, a diferenza do que sucede cos homes.

O delegado do Estado na Zona Franca de Vigo, David Regades, sinala que “as empresas que queiran ser competitivas non deben desperdiciar o 50% do talento e das habilidades que achega a muller na estrutura e procesos dunha organización empresarial” e engade que “a incorporación plena do talento feminino nas empresas mellora a creatividade nos equipos, impulsa a innovación, mellora a produtividade e a rendibilidade e tamén a reputación da empresa. A repercusión estimada no PIB per cápita podería chegar ata crecementos de 2 díxitos”. David Regades anunciou ademais que Zona Franca ilumina de lila a súa sede toda a semana polo 8-M.

Cunha metodoloxía deseñada baixo o marco de colaboración da Cátedra Ardán, establecida por Zona Franca e a Universidade de Vigo, o informe anual analiza a igualdade de xénero nas compañías baixo tres perspectivas: a igualdade por funcións, a igualdade por retribucións e a igualdade por actuacións.

O estudo compleméntase ademais cunha análise das actuacións e medidas que están a adoptar as empresas en materia de igualdade. En canto á evolución das principais políticas de igualdade, eliminación da brecha salarial, igualdade de oportunidades no acceso a postos de responsabilidade, prevención do acoso e conciliación, obsérvase que no ano 2021 hai unha evolución no desenvolvemento e implantación destas políticas.

O informe valora que, a pesar de que aínda queda camiño por percorrer, existe un compromiso e concienciación das empresas para potenciar a igualdade de xénero. Para que este compromiso sexa efectivo debe ter reflexo na realidade laboral, con accións para ofrecer dereitos, responsabilidades e oportunidades de traballo sen rumbo de xénero a todo o capital humano, máis rico canto máis diverso sexa.

Ademais, o servizo de información Ardán visibiliza cada ano ás empresas que teñen índices de igualdade altos concedéndolles o Indicador de Igualdade de Xénero.

Todas as empresas que obteñen o indicador presentan unha puntuación de máis de 800 puntos sobre 1.000 segundo a metodoloxía establecida para a avaliación do desempeño empresarial en materia de igualdade de xénero. O último informe reflicte que a media de Galicia sitúase en 438 puntos, moi por baixo do límite que debería considerarse aceptable.

Doutra banda, o Consorcio realizou recentemente un estudo particular sobre a posición das mulleres nos consellos de administración nas empresas de Galicia. Ademais, o Consorcio puxo en marcha varios Focus Group co obxectivo principal de identificar as barreiras das mulleres para acceder aos consellos de administración.

As conclusións foron moi reveladoras sobre o camiño que queda por percorrer para incorporar ás mulleres plenamente nos órganos de decisión das empresas. Só un 25% dos cargos nos consellos de administración están ocupados por mulleres. Esta porcentaxe agrávase e descende ao 18% cando se analizan as conselleiras delegadas, é dicir, cando o posto non é por motivos de participación ou propiedade das compañías.