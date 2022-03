A mostra “Sabores e aromas de Sefarad. Os segredos da gastronomía xudeu-española” exponse en Tui

A Sala Municipal de Exposicións de Tui acolle até o xoves, 24 de marzo, a exposición “Sabores e Aromas de Sefarad. Os segredos da gastronomía xudeu-española” organizada pola Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad e o Concello de Tui, que forma parte desta Red dende o pasado ano 2019.

A exposición, composta por 27 paneis explicativos acompañados de códigos QR que traducen e amplían o coñecemento a través da descarga de material didáctico, está enfocada no estudo dos costumes e comidas sefardíes, e foi concibida co obxectivo de difundir a cultura sefardí e rescatar o patrimonio intanxible que inspira a gastronomía xudeu-española.

A mostra, que rende homenaxe á muller xudía como transmisora da cultura e as tradicións gastronómicas, foi compilada e realizada por Javier Zafra, autor do libro homónimo editado pola Rede de Xudarías, e se mergulla no legado máis suculento da cultura sefardí por medio de apuntamentos históricos, achados gastronómicos e imaxes que contextualizan a cultura e a gastronomía xudeu-española.

Para o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro González, con esta exposición o concello tudense continúa traballando na súa aposta pola difusión do patrimonio xudeu que se conserva na nosa cidade e que enriquece e diversifica a oferta cultural e turística da nosa cidade. Esta exposición abre novas canles para incrementar a oferta de calidade da nosa cidade vinculada ao patrimonio xudeu que custodia a nosa cidade ao longo dos séculos.

“Sabores e Aromas de Sefarad. Os segredos da gastronomía xudeu-española” comezou a súa andaina en xuño de 2021 no Instituto Cervantes de Cracovia, e está previsto que se expoña nas cidades que integran a Rede de Juderías de España, así como noutras sedes internacionais do Instituto Cervantes.