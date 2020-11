Arbo convoca o concurso de carteis con motivo da celebración da  LXI  Festa dá Lamprea

O Concello de Arbo convoca un ano máis o concurso de carteis do que sairá o Cartel anunciador da LXI Festa dá Lamprea, que terá lugar os días 23, 24 e 25 de abril do próximo ano

Este concurso ten como obxectivo deseñar o cartel para a LXI Festa dá Lamprea, promovendo así a principal festa gastronómica do Municipio e poderán participar todo aquel que queira facelo.

As propostas serán entregadas en soporte físico (papel, tea, cartón…) nun tamaño mínimo A3, así como en soporte dixital a máxima resolución. Cada participante poderá presentar como máximo dous carteis por participante. O prazo de presentación remata o día 11 de xaneiro de 2021.

Como cada ano, nos carteis, deberán incluírse de maneira correcta as datas da festa, as letras e a edición da festa, correspondentes ao ano 2021: LXI Festa dá Lamprea (23, 24 e 25 de abril 2021). Un erro nalgúns destes aspectos determinará a exclusión do cartel. Os materiais son de libre elección, poderán ser lapis de cores, ceras, acuarelas, témperas ou mesmo en collage. Moi importante, deberán de ser enviados coa protección adecuada para a súa conservación.

Establécense interesantes premios para os gañadores: un primeiro premio de 800 euros para o vencedor, 400 euros para o segundo e 200 euros para os terceiros premios.

Continuando coa tradición, os premios serán entregados na Gala da Lamprea, que terá lugar durante a celebración da festa do próximo ano. É condición indispensable que os gañadores estean presentes no acto para recoller o premio.

Segundo manifesta o alcalde de Arbo, Horacio Gil, “con este concurso preténdese promocionar e promover a nosa Festa dá Lamprea. Celebramos esta festa culinaria, a máis antiga de Galicia, dende hai 61 anos, por algo se nos coñece como a Capital da Lamprea. En edicións anteriores deste certame recibimos propostas provenientes desde toda a xeografía española. É un certame que ano tras ano se converteu nun referente do mesmo xeito que a nosa festa.”

COVID-19

Sempre tendo en conta a evolución da pandemia, o Concello de Arbo adaptará as medidas necesarias, como fixo neste 2020, cara a celebración da que é a súa Festa máis importante, declarada de Interese Turístico Nacional no ano 2016.