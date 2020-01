Alto Minho e Galicia forman técnicos en uso do lume técnico para combate dos incendios

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho está a promover, até marzo, unha acción transfronteiriza de capacitación de uso do lume técnico para a prevención e combate de incendios forestais, informou hoxe aquela estrutura

A estrutura, que integra o dez municipios do distrito de Viana do Castelo, adiantou que a iniciativa, que totalizará 120 horas daquela formación de prevención e combate de incendios forestais, transcorre no ámbito do proxecto ARIEM + (Asistencia Recíproca Interregional en Emerxencias e Riscos Transfronteirizos), financiado polo programa INTERREG.

A formación, “certificada polo Instituto da Conservación da Natureza e das Forestas (ICNF), vai permitir a acreditación de 25 participantes de Portugal e España “como técnicos de lume controlado”.

A finais das accións “os participantes quedarán habilitados, coa capacitación teórica e práctica, para solicitar a respectiva acreditación ao ICNF”.

A formación é dirixida a “técnicos de gabinetes técnicos forestais e servizos municipais de protección civil dos municipios, elementos dos bombeiros, elementos da GNR, técnicos forestais de Galicia, entre outras entidades”.

O programa destínase a facilitar os accesos aos servizos públicos de emerxencia de 109 municipios do tres rexións envoltas, 24 horas por día, eliminando barreiras territoriais, nunha extensión de 16.637 quilómetros cadrados e abarcando unha poboación de máis de 600 mil persoas.