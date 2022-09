Acerga se alía coas placeras de Vigo e A Coruña, que avalan a calidade do seu peixe “de proximidade e sostible”

A Asociación de Armadores de Cerco de Galicia OPP-82 desenvolverá nas dous cidades galegas accións de promoción os próximos días 9 e 16 de setembro que incluirán agasallos e degustacións.

O cerco, unha arte de pesca tradicional en Galicia e no norte de España, non podería ter mellor escenario para os seus produtos que os espazos que os galegos elixen para comprar peixe de maneira cotiá: os mercados. Conscientes de que ditas prazas de abasto son fiel reflexo de moitas das características que definen aos produtos que captura a frota galega, “de proximidade, frescos e sostibles”, a Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) contará coa sabedoría de placeras e placeiros para desenvolver a súa nova campaña de promoción.

Os mercados de O Progreso de Vigo, o próximo día 9 de setembro, e da Praza de Lugo da Coruña, o 16 do mesmo mes, acollerán senllas presentacións que marcarán o inicio dunha ambiciosa acción a medio e longo prazo. Xa neses primeiros días, Acerga quere contar e contará co asesoramento e apoio dos profesionais da venda de peixe, perfectos coñecedores dos produtos e das necesidades e gustos dos seus clientes. Por tanto, non hai mellor correa de transmisión que as persoas que contan co respecto dos pescadores e a confianza dos consumidores.

Os días 9 e 16, Acerga compartirá cos clientes e con placeras e placeiros o visionado da campaña que agora pon en marcha e repartirá agasallos entre os asistentes. Pero, como o movemento demóstrase andando, tamén se ofrecerá unha degustación dos produtos que pescan os buques da asociación, tanto en presentacións clásicas como novas.

Este primeiro impulso en cada unha das dúas principais cidades de Galicia terá continuidade no posterior día a día xa cos vendedores e vendedoras como únicos actores, expoñendo nos seus postos as bondades do peixe. Sempre co convencemento de que estes expertos son os mellores avalistas da calidade do produto e de que o boca a boca é a mellor maneira de convencer.

Máis de 38 millóns de euros de facturación en 2021

Acerga é a Asociación de Armadores de Cerco de Galicia e foi recoñecida como Organización de Produtores Pesqueiros (OPP-82) no ano 2018. Na actualidade, conta 121 buques asociados o que representa máis do 70% de embarcacións galegas que utilizan esta arte de pesca.

Entre os principais obxectivos de Acerga atópanse promover accións para mellorar a actividade pesqueira e impulsar foros de divulgación e formación que garantan un enfoque ecosistémico da mesma, de forma que o manexo dos recursos mariños sexa sostible e garántase así a súa conservación. Nos barcos de Acerga, que teñen base en diferentes portos galegos como Sada, A Coruña, Malpica, Camariñas, Portosín ou Vigo, traballan máis de 1.150 pescadores, que teñen no cerco o seu único medio de vida. En 2021, a frota da asociación descargou máis de 30.500 toneladas de peixe e facturou no seu conxunto máis de 38 millóns de euros.