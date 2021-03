Abertas as inscricións para unha xornada de posta en valor do patrimonio cultural da Guarda

O evento está aberto a toda a cidadanía e terá lugar na tarde do vindeiro 10 de marzo no Concello da Guarda

O vindeiro mércores día 10 de marzo o Concello da Guarda será o escenario para a realización da Xornada para a co-creación de solucións para a posta en valor do patrimonio cultural da Guarda, evento organizado pola Universidade de Vigo.

Esta xornada, que arrancará ás 16:30h da tarde, ten coma obxectivo contribuír a crear novos produtos e servizos que poidan ser comercializados polos profesionais e entidades da zona para dinamizar e atraer novos viaxeiros ao concello.

As inscricións están abertas a través do enderezo electrónico aguarda@gmail.com ou no teléfono 886 212131