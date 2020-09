Abertas as inscricións para o Trail do Trega

O Trail do Trega, que terá lugar na Guarda o día 11 de outubro, é unha das probas máis importantes polo desafío que afrontarán os participantes nos 14 quilómetros de percorrido. As inscricións xa están abertas na web traildotrega.com e tamén para a ruta de sendeirismo.

Os organizadores xa adoptaron todas las medidas de seguridade para os deportistas. Así, se estableceu que as inscricións non poden superar as 300 persoas. As saídas serán escalonadas e por quendas. Ademais, a cada participante se lle tomará a temperatura.

Serán 14 quilómetros de percorrido, cun desnivel de 800 metros. Esas son as dificultades que se deben de superar. Cada un ao seu ritmo. O aspecto deportivo é importante, pero tamén o turístico. A ruta na que se realiza este acontecemento deportivo é espectacular, unha das mellores vistas que se poden ofertar en Galicia e tamén no resto de España.

Ademais da proba atlética, tamén se levará a cabo unha ruta de sendeirismo de 10 quilómetros de largo. Unha actividade menos esixente para aqueles que desexen desfrutar a un ritmo máis lento da aventura.

As inscricións para as dúas actividades se poden realizar xa na web traildotrega.com