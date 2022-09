A Xunta recuperará a Fonte de Troncoso

O Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, anunciou fai uns días que o seu departamento investirá medio millón de euros para recuperar a Fonte de Troncoso, en Mondariz-Balneario. Este conxunto, deseñado polo arquitecto porriñés Antonio Palacios, fai parte do catálogo do patrimonio cultural galego.

Para unha segunda fase está previsto o investimento doutros 400.000 que se destinarán á rehabilitación e recuperación desta obra, a partir dun proxecto elaborado polo arquitecto César Portela. De cara a esta actuación, está pendente a sinatura dun convenio co Concello de Mondariz-Balneario, actual propietario do conxunto.

O manancial fíxose noticia o pasado mes de abril de 2022 logo de fose subtraída do mesmo parte da varanda modernista conservada no lugar.

A Xunta de Galicia xa comprometera o seu apoio á recuperación do recinto en 2020, logo de que o Concello de Mondariz-Balneario conseguise a cesión do conxunto e dun informe do Consello da Cultura Galega a denunciar o estado de perigo no que se atopaba este inmoble.