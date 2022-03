A Xunta colabora co concello do Porriño na restauración do templete orixinal de Antonio Palacios e da súa contorna

O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, visitou onte o parque no que se sitúa o Templete de San Luis, unha das obras máis emblemáticas do arquitecto porriñés Antonio Palacios, onde se vai acometer unha reforma integral para poñer en valor o monumento e a súa contorna

A Xunta colaborará co concello nesta actuación para revitalizar un dos lugares máis visitados do municipio, ao igual que ocorre coa súa réplica na entrada do metro na Gran Vía de Madrid.

Alfonso Rueda visitou a zona xunto coa delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, o alcalde Alejandro Lorenzo e a arquitecta municipal. Destacou que o acondicionamento do parque e do templete orixinal de Antonio Palacios, así como a súa sinalización, serán un atractivo turístico máis para os turistas e peregrinos. Así, lembrou que polo Porriño pasa o Camiño Portugués, que o ano pasado concentrou a cuarta parte das case 180.000 Compostelas seladas.