A xira da produción do Centro Dramático Galego ‘O charco de Ulises’ chega a Cangas

A produción O charco de Ulises da unidade teatral da Xunta -o Centro Dramático Galego-, dirixida por Marián Bañobre e Santiago Cortegoso, estará o sábado 13 no Auditorio Municipal de Cangas, cunha única representación ás 20,00 horas.

As entradas están xa á venda en ataquilla.com e poderán adquirirse no despacho de billetes o mesmo día da sesión. A función forma parte da xira que comezou a pasada semana en Tui e que chegará ata o 12 de decembro a vinte escenarios de Galicia e do norte de Portugal.

Tras continuar o seu percorrido polos concellos de Oleiros (A Coruña), Verín (Ourense) e Monforte de Lemos (Lugo), O charco de Ulises volve á provincia de Pontevedra a partir da vindeira semana, con paradas en Vigo, o venres 19, en Pontevedra, o sábado 20, e en Vilagarcía de Arousa, o venres 26.

O clásico de Homero nun contexto galego

O charco de Ulises sitúa o clásico de Homero nun contexto transatlántico. A trama do texto, escrito por Santiago Cortegoso en 2010 dentro do programa Iberescena e nos talleres de dramaturxia do CDG, discorre en paralelo á Odisea, xerando un diálogo co mito orixinal para tratar o fenómeno da emigración galega cun marcado compoñente poético. Así, a proposta muda Ítaca por Galicia, Troia por Bos Aires e o Mediterráneo polo Atlántico.

Fran Paredes e Inés Salvado encarnan os papeis de Ulises e Penélope, encabezando un elenco que completan Óscar Allo, Miguel Borines, Mónica Camaño, Rosalía Castro, Raquel Espada, Manuel Millán, Chusa Pérez de Vallejo e Paulo Serantes, ademais do músico Xosé Lois Romero.

No equipo artístico figuran Pablo Giráldez ‘O Pastor’ no deseño da escenografía, Saturna no de vestiario, Salvador del Río na iluminación, Xosé Lois Romero no espazo sonoro, Ezequiel Merlo na Coreografía Tango, María Costas no traballo de voz, Baia Fernández na caracterización, Carmela Bueno na asistencia de dirección e Xandre Vázquez na de produción e Keka Losada na de produción en xira.

Novo modelo de distribución

O charco de Ulises estreárase o 14 de xaneiro no Salón Teatro de Santiago, onde tiña previsto permanecer durante catro semanas de representacións, que tiveron que ser suspendidas no seu tramo final por mor da pandemia. A súa posta en escena inauguraba, ademais, unha nova etapa na compañía pública, que pospoñía a distribución dos espectáculos de produción propia para reforzar o papel do CDG como motor escénico galego a partir da crise sanitaria.