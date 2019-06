A VI Edición do Triatlón Concello de Porriño superará os 200 participantes

As estimacións da organización apuntan que a sexta edición do Triatlón Concello de Porriño que se celebrará o vindeiro 8 de xuño, superará os 200 participantes, á día de hoxe en día hai máis de 150 inscripcións feitas.

A rúa Antonio Palacios (diante do Concello) foi o lugar elixido para realizar a presentación, e á que acudiron a alcaldesa Eva García, en representación do Concello de Porriño, no nome do Concello de Tui, polo que transcurre unha parte da proba, Eduardo Freiría, concelleiro de Deportes e tamén asistiron Gonzalo Triunfo, presidente da Federación Galega de Triatlón e Ignacio Tobarra, Comandante de Mariña de Tui, así como mandos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local de Porriño que colaboran tamén na seguridade dos participantes e público. A alcaldesa de Porriño deu as grazas á organización, de xeito moi especial ós voluntarios dos colexios de educación especial Aceesca e As Esclavas e “particulamente ós participantes, polo voso esforzo e sacrificio e pola ambición de mellorar que ó fin e ó cabo, o que se aprende de facer deporte”, manifestou.

Pola súa banda o presidente da Federación Galega de Triatlón ponderou que “esta é unha das probas populares considerada entre as mellores, o que supón unn mérito da organización”, sinalou Gonzalo Triunfo.

A inscripción estará aberta ata o 4 de xuño, é dicir, ata catro días antes da proba.

O Triatlón Concello de Porriño tén una sona especial en Galicia polas súas características técnicas e deportivas dado que inclue varias as transicións de Tui, no río Miño, onde a Comandancia de Mariña; na rúa Domingo Bueno en Porriño para deixar a bicis e finalmente na praza do Concello onde tamén rematará a carreira a pé. O tramo de natación de 750 metros, desenrolase no Miño; o tramo de bici é de 20 kilómetros e rematará na avenida Domingo Bueno e despois o tramo de carreira a pé discurrirá polo centro histórico de Porriño ó longo de 5 kms con meta na rúa Antonio Palacios.

Nesta presentación do VI Triatlón Concello de Porriño actuou de madriña a ciclista local Ana María Gónzalez Cuña, actual subcampeona galega de BTT Master 40. Fora invitada polo Concello coa intención de render, na súa persoa, unha homenaxe a todas as mulleres deportistas. Pola mesma razón, este ano, a iconografía do Triatlón baseáse na cor morada.

Ana María Gónzalez está nun punto álxido da súa tempada, a piques de competir, de novo, polo título autonómico no Campeonato Galego de BTT Master 40 que se celebrará o vindeiro domingo 2 de xuño en Lalín. Ó mesmo tempo está competindo no circuito de 5 probas da “Taça de Portugal”, onde gañou a celebrada en Estremoz e quedou segunda nas outras dúas. Ana María compite enrolada no equipo madrileño “Mito-X Sauce-Berria” e vén de ser galardoada pola Federación Galega de Ciclismo polo recente subcampeonato de España feminino en BTT XCM Master 40. Ana María animou “a todos e todas cantos o desexen a inscribirse e participar, hai que perderlle o medo e disfrutar dunha proba e das paisaxes polas que transcurre o percorrido”, dixo.

O dispositivo de seguridade do Triatlón na parte de Tui estará conformado por: