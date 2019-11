A “V Gala do Remo Galego” vai recoñecer aos remeiros do Club de Remo do Miño con catro galardoes

O vindeiro sábado, celebrarase en Marín a “V Gala do Remo Galego” onde se recoñecerán aos máis destacados do remo Galego do presente ano.

Tres galardoes como mellor club Galego para as remeiras infantís, absolutas, e remeiros absolutos do CLUB REMO DO MIÑO.Tamén se recoñece como mellor remeiro internacional de Galicia ao noso deportista Rodrigo Conde, polos seus éxitos Internacionais e o conseguir a clasificación para as próximas Olimpíadas.

MELLOR CLUB INFANTIL FEMININO. (Lara Oliveira, Martina Juncal, María Arias e Ana González).

• Medalla de ouro no Campionato galego.

• Medalla de Ouro no Campionato de España en Catro Scull.

MELLOR CLUB ABSOLUTO FEMININO (Esmeralda Santos Maceiras)

• Medalla de Prata no campionato Galego de Remoergometro.

• Medalla de Bronce no Campionato de España en Skiff.

• Medalla de Ouro no Campionato Galego de Remoergometro en individual.

• Medalla de Prata no Campionato Galego en Skiff.

• Medalla de Bronce no Campionato Galego en Skiff.

MELLOR CLUB ABSOLUTO MASCULINO (Jesús González, Rodrigo Conde, Sergio Perez, Alfonso Riveiro, Óscar Alonso)

• Medalla de Ouro no Campionato de España de Remoergometro peso lixeiro.

• Medalla de Ouro no Campionato de España de Remoergometro.

• Medalla de Ouro no Campionato de España en Dobre Scull.

• Medalla de Bronce no Campionato de España de longa distancia en Skiff.

• Cuarto Posto no Campionato de España en Catro Scull.

• Medalla de Ouro no Campionato Galego de Remoergometro individual:

• Medalla de Ouro no Campionato Galego de Dobre Scull.

• Medalla de Ouro no Campionato Galego de Catro Scull.

• Cuarto posto no Campionato Galego de Remoergometro Substitucións.

MELLOR ACTUACIÓN INTERNACIONAL (RODRIGO CONDE ROMERO)

• 5º Posto no Campionato do Mundo absoluto Peso Lixeiro conseguindo con iso a Clasificación Olímpica.

• 4º Posto no Campionato de Europa Absoluto Peso Lixeiro.

• 6º Posto na 1ª Copa do Mundo en Dobre Scull peso Lixeiro.

O mesmo día, ao finalizar a gala, remeiros, socios directivos e simpatizantes do Club Remo do Miño, despedirán o ano cunha gran cea no restaurante Rio Tinto da Granxa